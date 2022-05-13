13 мая 2022

«Мост дураков» в Тюменском районе изменят из-за аварии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство моста через Туру в районе Лесобазы. Восточный обход. Тюмень, мост, транспорт, скорость, путепровод, объезд
После очередной аварии движение в районе моста признали небезопасным Фото:

В поселке Боровском Тюменского района около железнодорожного моста, также известного как «мост дураков», добавят новые меры безопасности. Об этом сообщили в telegram-канале регионального ГИБДД. Это место известно из-за аварий грузовых машин, не замечающих знака ограничения по высоте.

«Администрацией поселка и сотрудниками ГИБДД принято решение об ограничении движения. В ближайшее время будут установлены необходимые дорожные знаки и водоналивные блоки», — сообщили комментарий начальника отдела ГИБДД «Тюменский» Евгения Хмелева в пресс-службе ведомства. Объезд возможен по автодороге Тюмень-Омск с выездом на автодорогу Тюмень-Боровский-Богандинский, далее — по улице Герцена поселка Боровский.

Решение было принято после очередной аварии, где автомобиль «Фотон» въехал в балку перед железнодорожным мостом на пересечении улиц Островского и Вокзальной. По словам водителя, его туда завел навигатор. ДТП произошло из-за того, что он отвлекся от движения.

Фото:
Фото:

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В поселке Боровском Тюменского района около железнодорожного моста, также известного как «мост дураков», добавят новые меры безопасности. Об этом сообщили в telegram-канале регионального ГИБДД. Это место известно из-за аварий грузовых машин, не замечающих знака ограничения по высоте. «Администрацией поселка и сотрудниками ГИБДД принято решение об ограничении движения. В ближайшее время будут установлены необходимые дорожные знаки и водоналивные блоки», — сообщили комментарий начальника отдела ГИБДД «Тюменский» Евгения Хмелева в пресс-службе ведомства. Объезд возможен по автодороге Тюмень-Омск с выездом на автодорогу Тюмень-Боровский-Богандинский, далее — по улице Герцена поселка Боровский. Решение было принято после очередной аварии, где автомобиль «Фотон» въехал в балку перед железнодорожным мостом на пересечении улиц Островского и Вокзальной. По словам водителя, его туда завел навигатор. ДТП произошло из-за того, что он отвлекся от движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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