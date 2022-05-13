После очередной аварии движение в районе моста признали небезопасным Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В поселке Боровском Тюменского района около железнодорожного моста, также известного как «мост дураков», добавят новые меры безопасности. Об этом сообщили в telegram-канале регионального ГИБДД. Это место известно из-за аварий грузовых машин, не замечающих знака ограничения по высоте.

«Администрацией поселка и сотрудниками ГИБДД принято решение об ограничении движения. В ближайшее время будут установлены необходимые дорожные знаки и водоналивные блоки», — сообщили комментарий начальника отдела ГИБДД «Тюменский» Евгения Хмелева в пресс-службе ведомства. Объезд возможен по автодороге Тюмень-Омск с выездом на автодорогу Тюмень-Боровский-Богандинский, далее — по улице Герцена поселка Боровский.

Решение было принято после очередной аварии, где автомобиль «Фотон» въехал в балку перед железнодорожным мостом на пересечении улиц Островского и Вокзальной. По словам водителя, его туда завел навигатор. ДТП произошло из-за того, что он отвлекся от движения.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области