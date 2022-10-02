02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Семьям мобилизованных в Курганской области посоветовали придумать пароль для общения

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг в поддержку референдума
Кодовое слово поможет определить абонента, даже если он звонит с другого номера Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Семьям тех, кого мобилизовали в Курганской области, посоветовали придумать кодовое слово для общения с родными. Собственным опытом поделилась Светлана Кулакова — подписчица групп «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«У кого мобилизовали мужей, братьев и отцов. Придумайте кодовое слово. Если они будут писать с других номеров, вы хоть знать будете, что это точно он. Просто совет из опыта», — написала девушка.

Мобилизованные солдаты, которые попали в учебные центры, могут редко выходить на связь с родственниками из-за определенных правил. Они получают телефоны только в установленное время, а на период тренировок их сдают.

URA.RU писало ранее, что глава Кургана Елена Ситникова впечатлила военных слаженной работой и организацией во время отправки мобилизованных. Призванные жители региона признавались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение.

О начале частичной мобилизации в России стало известно в конце сентября. Президент РФ Владимир Путин сообщил о наборе солдат запаса, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Частичная мобилизация организована в рамках спецоперации на Украине. Она проводится вынужденно после усилившихся обстрелов жителей ДНР и ЛНР войсками ВСУ.

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Семьям тех, кого мобилизовали в Курганской области, посоветовали придумать кодовое слово для общения с родными. Собственным опытом поделилась Светлана Кулакова — подписчица групп «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «У кого мобилизовали мужей, братьев и отцов. Придумайте кодовое слово. Если они будут писать с других номеров, вы хоть знать будете, что это точно он. Просто совет из опыта», — написала девушка. Мобилизованные солдаты, которые попали в учебные центры, могут редко выходить на связь с родственниками из-за определенных правил. Они получают телефоны только в установленное время, а на период тренировок их сдают. URA.RU писало ранее, что глава Кургана Елена Ситникова впечатлила военных слаженной работой и организацией во время отправки мобилизованных. Призванные жители региона признавались в боевом настрое и надежде на скорое возвращение. О начале частичной мобилизации в России стало известно в конце сентября. Президент РФ Владимир Путин сообщил о наборе солдат запаса, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. Частичная мобилизация организована в рамках спецоперации на Украине. Она проводится вынужденно после усилившихся обстрелов жителей ДНР и ЛНР войсками ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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