Экс-глава ракетных войск объяснил, почему мобилизованные не выходят на связь

Полковник в отставке: мобилизованные бойцы получают телефоны по расписанию

30 сентября 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мобилизованным солдатам могут выдавать телефон по расписанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные солдаты, которые доставлены в учебные центры по всей России, могут редко выходить на связь с родственниками из-за того, что, по правилам, получают телефоны только в определенное время, а на период тренировок сдают их командиру. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения военно-воздушных сил России полковник в поставке Сергей Хатылев. «Установлен единый порядок. Военнослужащий по контракту (не только офицеры, но и категории „солдаты“ „сержанты“ и другие) выполняют требования, установленные Минобороны. Военнослужащим четко определено: командир части, подразделения соблюдает, что телефоны сданы, находятся в определенном месте. В определенное время [телефоны] предоставляются (то ли раз в неделю, то ли в конце рабочего дня — решает командир). Солдат в присутствии командира звонит, общается, говорит», — рассказал Хатылев. Он допустил, что мобилизованные могут редко выходить на связь с родственниками, поскольку приехали в учебный центр или воинскую часть и еще не успели получить телефон. Хатылев отметил, что связь с родными может быть налажена в ближайшие дни, когда командиры окончательно решат вопрос со временем звонков. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее родственники мобилизуемых, которых отвезли на полигон, волновались, что солдаты редко звонят. Запасникам разрешили взять с собой мобильные телефоны. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о наборе солдат запаса, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. По плану, в учебные центры должны отправить 300 тысяч человек. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усилившихся обстрелов жителей ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Путин подчеркивал, что демилитаризация и денацификация необходима для защиты русскоязычного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизованные солдаты, которые доставлены в учебные центры по всей России, могут редко выходить на связь с родственниками из-за того, что, по правилам, получают телефоны только в определенное время, а на период тренировок сдают их командиру. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения военно-воздушных сил России полковник в поставке Сергей Хатылев. «Установлен единый порядок. Военнослужащий по контракту (не только офицеры, но и категории „солдаты“ „сержанты“ и другие) выполняют требования, установленные Минобороны. Военнослужащим четко определено: командир части, подразделения соблюдает, что телефоны сданы, находятся в определенном месте. В определенное время [телефоны] предоставляются (то ли раз в неделю, то ли в конце рабочего дня — решает командир). Солдат в присутствии командира звонит, общается, говорит», — рассказал Хатылев. Он допустил, что мобилизованные могут редко выходить на связь с родственниками, поскольку приехали в учебный центр или воинскую часть и еще не успели получить телефон. Хатылев отметил, что связь с родными может быть налажена в ближайшие дни, когда командиры окончательно решат вопрос со временем звонков. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответа на момент публикации не поступало. Ранее родственники мобилизуемых, которых отвезли на полигон, волновались, что солдаты редко звонят. Запасникам разрешили взять с собой мобильные телефоны. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября после обращения президента РФ Владимира Путина, который сообщил о наборе солдат запаса, имеющих боевой опыт и военно-учетную специальность. По плану, в учебные центры должны отправить 300 тысяч человек. Спецоперация России на Украине стартовала 24 февраля после усилившихся обстрелов жителей ДНР и ЛНР войсками ВСУ. Путин подчеркивал, что демилитаризация и денацификация необходима для защиты русскоязычного населения.