В Тюмени открыли программу подготовки молодых предпринимателей «Капитаны бизнеса»

В Тюмени запустили программу подготовки молодых предпринимателей «Капитаны бизнеса»Фото: Александра Гуляева
В Тюменском государственном университете открыли образовательную программу по подготовке специалистов с предпринимательским мышлением и организаторскими способностями «Капитаны бизнеса». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», который выступил инициатором проекта. Первые 49 студентов — выпускников школ Тюменской области уже приступили к обучению.
«Студенты получают фундаментальные знания не только в формате академических дисциплин — это лишь 30% программы. Другие 70% — это практикоориентированные модули, включающие в себя такие формы как воркшопы, мастер-классы и деловые игры. Очень большое внимание уделяем практике. Уже со второго семестра ребята начнут развивать собственные проекты под руководством опытных наставников — владельцев реального бизнеса. По итогам обучения студенты могут представить свой проект или готовый стартап по программе «Стартап как диплом», — рассказывает координатор программы в Тюменской области Жарадат Арсимурзаева.
Особенностью программы обучения является проектный подход: с самого начала студентов сопровождают преподаватели-практики, а главной задачей является создание и защита собственного бизнес-проекта. Как пояснили организаторы, программа «Капитаны бизнеса» вводит молодого человека в предпринимательскую деятельность: студент исследует рынок, определяет проблемы, разрабатывает бизнес-модели по созданию продукта, который данную проблему будет решать. И по результатам защищает проект.
Обучение идет через игровые технологии и систему клубов, серию практикоориентированных модулей: «Лаборатория брендов», «Лаборатория проектов», «Start up», «Бизнес-идея», «Бизнес-пилот» и др., а также комплекс спецмероприятий и мастер-классов в рамках программы «Капитаны бизнеса». В программу входят такие нетипичные для университета обязательные практики, как занятия каратэ с экзаменами на получение пояса. А для развития стратегического мышления студентов, к примеру, учат играть в игру с мировым именем «Го». Более подробную информацию о программе можно получить на сайте капитаны-россии.рф.
«Мне очень интересна предпринимательская деятельность, изучение нюансов общения, психологии, лидерства, умение вести дело. Люди, владеющие такими знаниями, очень сильные, и всегда меня привлекали. Думаю, мне стоит еще много чего поменять в себе и в образе жизни, чтобы стать хорошим „Капитаном“, но я готова к этому стремиться и буду уверенно идти вперед», — рассказывает студентка первого курса программы «Капитаны бизнеса» Каролина Атаханова.
«Еще недавно я учился в кадетском училище. Но всегда мечтал создать что-то свое, применить свои предпринимательские способности на создание чего-то интересного. Так я поступил в ТюмГУ и вступил в „Капитаны бизнеса“. На мой взгляд, „Капитаны бизнеса“ — это не просто про создание проекта, а про людей, про сообщество единомышленников, которые работают в едином механизме для создания чего-то реально стоящего», — говорит студент 1 курса Платон Гаркуша.
Участник образовательной программы «Капитаны бизнеса» Каролина Астаханова
Александра Гуляева
Участник образовательной программы «Капитаны бизнеса» Платон Гаркуша
Александра Гуляева
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В Тюменском государственном университете открыли образовательную программу по подготовке специалистов с предпринимательским мышлением и организаторскими способностями «Капитаны бизнеса». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», который выступил инициатором проекта. Первые 49 студентов — выпускников школ Тюменской области уже приступили к обучению. «Студенты получают фундаментальные знания не только в формате академических дисциплин — это лишь 30% программы. Другие 70% — это практикоориентированные модули, включающие в себя такие формы как воркшопы, мастер-классы и деловые игры. Очень большое внимание уделяем практике. Уже со второго семестра ребята начнут развивать собственные проекты под руководством опытных наставников — владельцев реального бизнеса. По итогам обучения студенты могут представить свой проект или готовый стартап по программе «Стартап как диплом», — рассказывает координатор программы в Тюменской области Жарадат Арсимурзаева. Особенностью программы обучения является проектный подход: с самого начала студентов сопровождают преподаватели-практики, а главной задачей является создание и защита собственного бизнес-проекта. Как пояснили организаторы, программа «Капитаны бизнеса» вводит молодого человека в предпринимательскую деятельность: студент исследует рынок, определяет проблемы, разрабатывает бизнес-модели по созданию продукта, который данную проблему будет решать. И по результатам защищает проект. Обучение идет через игровые технологии и систему клубов, серию практикоориентированных модулей: «Лаборатория брендов», «Лаборатория проектов», «Start up», «Бизнес-идея», «Бизнес-пилот» и др., а также комплекс спецмероприятий и мастер-классов в рамках программы «Капитаны бизнеса». В программу входят такие нетипичные для университета обязательные практики, как занятия каратэ с экзаменами на получение пояса. А для развития стратегического мышления студентов, к примеру, учат играть в игру с мировым именем «Го». Более подробную информацию о программе можно получить на сайте капитаны-россии.рф. «Мне очень интересна предпринимательская деятельность, изучение нюансов общения, психологии, лидерства, умение вести дело. Люди, владеющие такими знаниями, очень сильные, и всегда меня привлекали. Думаю, мне стоит еще много чего поменять в себе и в образе жизни, чтобы стать хорошим „Капитаном“, но я готова к этому стремиться и буду уверенно идти вперед», — рассказывает студентка первого курса программы «Капитаны бизнеса» Каролина Атаханова. «Еще недавно я учился в кадетском училище. Но всегда мечтал создать что-то свое, применить свои предпринимательские способности на создание чего-то интересного. Так я поступил в ТюмГУ и вступил в „Капитаны бизнеса“. На мой взгляд, „Капитаны бизнеса“ — это не просто про создание проекта, а про людей, про сообщество единомышленников, которые работают в едином механизме для создания чего-то реально стоящего», — говорит студент 1 курса Платон Гаркуша.