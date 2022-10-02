Курганец, побывавший под Херсоном, обсудил со школьниками СВО

Мужчина участвовал в спецоперации 86 дней (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Кургана, который 86 дней участвовал в спецоперации на Украине, рассказал школьникам города о том, как ему приходилось жить в окопах и находиться под обстрелами. Ученики школы № 22 встретились с мужчиной в рамках проекта «Диалоги с героем».

«Сам я был командиром взвода, но так как там не было таких должностей, меня спросили, что есть такие-то и такие-то должности, я согласился командиром отделения ГС-17. Очень важно, чтобы дети черпали и получали информацию именно из тех уст, именно от тех людей, от наших героев, которые сами принимают участие, а не где-то со страниц интернета», — рассказал мужчина журналистам информационно-делового портала «Область 45».

По словам журналистов, мужчина отправился добровольцем на Украину и провел там 86 дней. Он служил на Херсонском направлении Николаевской области и, по данным портала, там ему приходилось жить в окопах и постоянно быть под обстрелом. Солдат добавил, что в его батальоне служили еще шесть курганцев, и все они, по его словам, здоровыми вернулись домой.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Ее основная цель, по словам президента России Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.