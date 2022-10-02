Пермский экс-депутат оценил идею Кадырова отправить детей на фронт

Пермский экс-депутат: Кадыров нивелировал критику военного руководства отправкой детей на фронт

Александр Григоренко считает, что Рамзан Кадыров отвел от себя негатив, связанный с критикой военного руководства страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров нивелировал критику армейского руководства заявлением об отправке в зону СВО своих сыновей. Такое мнение в своем telegram-канале «ПоZывной «Депутат» высказал экс-депутат пермского законодательного собрания Александр Григоренко, принимавший участие в спецоперации.

«Не скажу, что одобряю использования, пусть даже символического, подростков на спецоперации, но тут очень сильный ход Рамзана [Кадырова], нивелирующий его не очень удачную критику армейского руководства», — написал Григоренко. Тем самым, написал бывший депутат, Кадыров «конкретно за себя дал ответ» на вопрос, который часто задают граждане страны: «Почему дети элит не воюют?».

В понедельник президент Чеченской республики сообщил о том, что трое его несовершеннолетних сыновей готовы отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. Ранее Кадыров подверг резкой критике действия генерала-полковника и Героя России Александра Лапина, под командованием которого союзные силы РФ вынуждено покинули Красный Лиман. По мнению чеченского лидера, это произошло «из-за отсутствия элементарной военной логистики».

Спецоперация войск РФ на территории Украины проводится с конца февраля. О ее проведении объявил президент Владимир Путин. Он заявил, что цель спецоперации — защита мирных жителей Луганской и Донецкой народных республик о киевского режима.