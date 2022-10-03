Часть жителей Тюменской области станут меньше платить за ЖКХ

В Тюменской области снизили плату за воду для жителей четырех сельских поселений

04 октября 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

Питьевая вода и ее стоки будут обходиться сельчанам дешевле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В четырех сельских поселениях Тюменской области снижены тарифы на потребление и отведение воды. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной и ценовой политики региона. «Пересмотрены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей из села Княжево Богандинского сельского поселения, Наримановского сельского поселения, деревни Головина Онохинского сельского поселения, Новотарманского сельского поселения. С 29 сентября льготные тарифы на питьевую воду снизились по сравнению с действовавшими ранее», — рассказали URA.RU в департаменте. Плата не будет превышать те показатели, которые установлены для жителей Боровского. Это 35,54 и 55,79 рублей за кубометр питьевой воды и водоотведения соответственно. «Например, для жителей Винзилинского сельского поселения экономия составит 5,75 рублей и 39,87 рублей за кубометр по каждой из услуг», — отметили в департаменте. Там добавили, что снизить плату удалось благодаря концессионному соглашению между правительством области, ООО «Тюмень Водоканал» и администрацией района. В рамках договора будут построены новые сети, насосные станции, скважины и очистные сооружения.

В четырех сельских поселениях Тюменской области снижены тарифы на потребление и отведение воды. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной и ценовой политики региона. «Пересмотрены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей из села Княжево Богандинского сельского поселения, Наримановского сельского поселения, деревни Головина Онохинского сельского поселения, Новотарманского сельского поселения. С 29 сентября льготные тарифы на питьевую воду снизились по сравнению с действовавшими ранее», — рассказали URA.RU в департаменте. Плата не будет превышать те показатели, которые установлены для жителей Боровского. Это 35,54 и 55,79 рублей за кубометр питьевой воды и водоотведения соответственно. «Например, для жителей Винзилинского сельского поселения экономия составит 5,75 рублей и 39,87 рублей за кубометр по каждой из услуг», — отметили в департаменте. Там добавили, что снизить плату удалось благодаря концессионному соглашению между правительством области, ООО «Тюмень Водоканал» и администрацией района. В рамках договора будут построены новые сети, насосные станции, скважины и очистные сооружения.