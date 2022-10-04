Пермский завод ввел выплаты для мобилизованных сотрудников

Мобилизованные сотрудники получили денежные выплаты для покупки необходимых вещей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Пермский мукомольный завод помог мобилизованным сотрудникам разовой денежной выплатой в 20 тысяч рублей. На эти деньги призванные по мобилизации работники смогли приобрести вещи первой необходимости из списка, рекомендованного властями.

«Пермский мукомольный завод выплатил мобилизованным работникам по 20 000 рублей. Именно такая сумма требуется, чтобы купить то, что указано в списке от военкомата. Желаем нашим ребятам поскорее вернуться домой здоровыми», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении также говорится, что завод бронирует работников за предприятием, в связи с чем они получают отсрочку от мобилизации. При этом уточняется, что брони подлежат лишь определенные категории сотрудников, указанные в соответствующем законе.

Ранее URA.RU рассказывало, какие вещи рекомендовано брать с собой перед отправкой в учебные центры, где размещают мобилизованных жителей регионов. Список необходимых предметов власти составили совместно с сотрудниками военкоматов. Последняя отправка мобилизованных пермяков состоялась 1 октября. Ранее о ходе мобилизации в регионе отчитался пермский военком Александр Коковин.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.