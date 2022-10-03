Тюменцы, уехавшие в Казахстан, придумали, как заработать за границей

Тюменцы, уехавшие в Казахстан, наладили бизнес по выдаче иностранных банковских карт

04 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Тюменцы помогают получить карты, которые работают с ушедшими из России сервисами Фото: Jonas Leupe/unsplash новость из сюжета Мобилизация в России Жители Тюмени, переехавшие в Казахстан после начала частичной мобилизации, открыли за границей бизнес по получению банковских карт для тех, кто остается в России. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города. «Знакомые, уехавшие после начала мобилизации, начали оказывать услуги тем, кто остался в России. А именно — предлагают оформить карточку в банках Казахстана. Как оказалось, дело прибыльное: многие хотят получить „пластик“ другого государства. С ним работают сервисы, которые перестали сотрудничать с российскими банками после начала спецоперации», — рассказал URA.RU тюменец, на условиях анонимности. По его словам, цена услуг варьируется от 10 до 20 тысяч рублей. Все зависит от того, какой вариант выбирает клиент. Карту можно получить как самому (для этого нужно будет приехать в Казахстан), заплатив посредникам за предварительное оформление нужных документов, так и удаленно, оставаясь в России. Второй вариант требует больше времени и оформления доверенности. Жители Тюменской области стали уезжать в Казахстан после начала частичной мобилизации. О ее старте в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Как ранее писало URA.RU, отношение к иностранцам в соседнем государстве разнится: люди сталкиваются как с обвинениями в трусости, так и с доброжелателями, которые помогают им освоиться на новом месте.

Жители Тюмени, переехавшие в Казахстан после начала частичной мобилизации, открыли за границей бизнес по получению банковских карт для тех, кто остается в России. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города. «Знакомые, уехавшие после начала мобилизации, начали оказывать услуги тем, кто остался в России. А именно — предлагают оформить карточку в банках Казахстана. Как оказалось, дело прибыльное: многие хотят получить „пластик“ другого государства. С ним работают сервисы, которые перестали сотрудничать с российскими банками после начала спецоперации», — рассказал URA.RU тюменец, на условиях анонимности. По его словам, цена услуг варьируется от 10 до 20 тысяч рублей. Все зависит от того, какой вариант выбирает клиент. Карту можно получить как самому (для этого нужно будет приехать в Казахстан), заплатив посредникам за предварительное оформление нужных документов, так и удаленно, оставаясь в России. Второй вариант требует больше времени и оформления доверенности. Жители Тюменской области стали уезжать в Казахстан после начала частичной мобилизации. О ее старте в России 21 сентября объявил президент страны Владимир Путин. Как ранее писало URA.RU, отношение к иностранцам в соседнем государстве разнится: люди сталкиваются как с обвинениями в трусости, так и с доброжелателями, которые помогают им освоиться на новом месте.