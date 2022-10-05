Пермский мобилизованный майор заявил о нехватке бензопил, топоров и лопат

Вопросы с обеспечением бойцы стараются решить до отправки в зону СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Кунгура (Пермский край) Павел Костарев — один из первых мобилизованных рассказал о нехватке снаряжения. Его слова опубликованы на странице депутата Кунгурского муниципального округа Дарьи Чикаловской в соцсети «ВКонтакте».

«Наших кунгурских у меня в полку 24 человека. И в основной массе они — в тыловых подразделениях. Сейчас возникают вопросы по нашему дальнейшему проживанию, когда прибудем к месту СВО. Нужны: рукомойники с подогревом, генераторы, лопаты, топоры, ломы, бензопилы, электрогенераторы и маскировочные сети», — указано в сообщении. Кроме того, бойцы остро нуждаются в квадрокоптерах, а разведчики — в маскировочных костюмах.

URA.RU писало ранее, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что регион окажет всю необходимую помощь мобилизованным прикамцам. Глава региона подчеркнул, что к моменту отправки в зону СВО власти проанализируют обеспеченность военнослужащих. Местные оборонные заводы должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

Указ о частичной мобилизации в стране подписал президент России Владимир Путин 21 сентября. План по отправке мобилизованных граждан выполнен на территории Пермского края на сто процентов. В регионе повсеместно проводится сбор вещей для помощи мобилизованным в учебных центрах.