05 октября 2022

Пермский мобилизованный майор заявил о нехватке бензопил, топоров и лопат

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Вопросы с обеспечением бойцы стараются решить до отправки в зону СВО Фото:
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Мобилизация в России

Житель Кунгура (Пермский край) Павел Костарев — один из первых мобилизованных рассказал о нехватке снаряжения. Его слова опубликованы на странице депутата Кунгурского муниципального округа Дарьи Чикаловской в соцсети «ВКонтакте».

«Наших кунгурских у меня в полку 24 человека. И в основной массе они — в тыловых подразделениях. Сейчас возникают вопросы по нашему дальнейшему проживанию, когда прибудем к месту СВО. Нужны: рукомойники с подогревом, генераторы, лопаты, топоры, ломы, бензопилы, электрогенераторы и маскировочные сети», — указано в сообщении. Кроме того, бойцы остро нуждаются в квадрокоптерах, а разведчики — в маскировочных костюмах.

URA.RU писало ранее, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что регион окажет всю необходимую помощь мобилизованным прикамцам. Глава региона подчеркнул, что к моменту отправки в зону СВО власти проанализируют обеспеченность военнослужащих. Местные оборонные заводы должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым.

Указ о частичной мобилизации в стране подписал президент России Владимир Путин 21 сентября. План по отправке мобилизованных граждан выполнен на территории Пермского края на сто процентов. В регионе повсеместно проводится сбор вещей для помощи мобилизованным в учебных центрах.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Житель Кунгура (Пермский край) Павел Костарев — один из первых мобилизованных рассказал о нехватке снаряжения. Его слова опубликованы на странице депутата Кунгурского муниципального округа Дарьи Чикаловской в соцсети «ВКонтакте». «Наших кунгурских у меня в полку 24 человека. И в основной массе они — в тыловых подразделениях. Сейчас возникают вопросы по нашему дальнейшему проживанию, когда прибудем к месту СВО. Нужны: рукомойники с подогревом, генераторы, лопаты, топоры, ломы, бензопилы, электрогенераторы и маскировочные сети», — указано в сообщении. Кроме того, бойцы остро нуждаются в квадрокоптерах, а разведчики — в маскировочных костюмах. URA.RU писало ранее, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заверил, что регион окажет всю необходимую помощь мобилизованным прикамцам. Глава региона подчеркнул, что к моменту отправки в зону СВО власти проанализируют обеспеченность военнослужащих. Местные оборонные заводы должны провести модернизацию производства, чтобы обеспечить армию всем необходимым. Указ о частичной мобилизации в стране подписал президент России Владимир Путин 21 сентября. План по отправке мобилизованных граждан выполнен на территории Пермского края на сто процентов. В регионе повсеместно проводится сбор вещей для помощи мобилизованным в учебных центрах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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