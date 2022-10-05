Троих челябинских рабочих вернули домой из Елани после мобилизации

Мобилизованных челябинцев отправили домой из военной части (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Троих жителей Челябинской области вернули домой из Елани после мобилизации. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мужчины являются забронированными работниками Ашинского металлургического завода (ПАО АМЗ).

«Троих работников Ашинского металлургического завода, получивших повестку 26 сентября и отбывших в рамках частичной мобилизации в Елань на следующий день, после обращения на горячую линию Народного фронта, возвращают домой. Все трое являются забронированными сотрудниками предприятия», — сообщил URA.RU Рыжий.

Ранее после обращения в ОНФ вернули домой рабочих из Бакала, Еткульского района. Также была признана ошибочной мобилизация сотрудника ПАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат). Мужчина не служил в армии и имел бронь от предприятия.

В ходе частичной мобилизации из запаса страны будет призвано около 300 тысяч военнообязанных граждан. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, все они должны соответствовать необходимым критериям, а именно: иметь боевой опыт, хорошее здоровье и подходить по возрасту. Спустя неделю президент потребовал разобраться в каждом случае неправомерной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что нужно исправлять все ошибки.