Сотрудник курганского военкомата рассказал школьникам про обучение в военных вузах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники выпускных классов Белозерского муниципального округа (Курганская область) встретились в ходе открытого урока с представителем военкомата и узнали о преимуществах обучения в вузах Министерства обороны. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на встрече.

«Мы рассказываем школьникам о том, что они могут выбрать профессию военного специалиста, и все расходы, связанные с обучением, возьмет на себя Министерство обороны», — рассказал корреспонденту начальник подготовки призыва граждан на военную службу Курганской области Алексей Белокур. Для многих курганских семей это является одним из важных факторов при выборе учебного заведения для подростка.

Сотрудник военкомата подробно рассказал, чем отличается обучение в вузе Минобороны от обычного учебного заведения, описал перспективы дальнейшей карьеры и социальных возможностей. При этом Белокур отметил, что девушки в военные вузы также могут поступить. Часто их физподготовка оказывается выше, чем у юношей, рассказал работник областного комиссариата.

Военнослужащий подробно ответил на вопросы ребят. Он сориентировал, какие экзамены следует выбирать при ЕГЭ для поступления в вуз. Многих интересовали возможности обучения после девятого класса. Таким юношам было предложено поступить в автошколы ДОСААФ и бесплатно получить профессию водителя.

Ранее URA.RU сообщало, что в автошколах ДОСААФ начался учебный год. Ежегодно бесплатно на водителя категории С обучаются более 100 будущих призывников.

Начальник подготовки к призыву Курганской области Алексей Белокур рассказал белозерским школьникам про обучение в военных вузах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обучиться военной специальности могут не только юноши, но и девушки, сообщил курганским школьникам сотрудник военкомата. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU