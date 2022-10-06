Семьям мобилизованных челябинцев не советуют ездить в воинскую часть

06 октября 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Родственникам предложили воздержаться от визитов в воинские части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Челябинской области военком региона Андрей Максуров, рекомендовал родственникам мобилизованных отказаться от поездок в воинскую часть. В ходе брифинга Максуров отметил, что визиты мешают боевому слаживанию. «Я бы не рекомендовал родственникам ехать в воинскую часть. Там идет боевое слаживание», — сказал в ходе брифинга Максуров. Военком заметил, что распорядок учебы строго соблюдается, что может помешать родственникам увидеться с мобилизованным. В то же время командование идет навстречу, когда призванному мужчине надо что-то передать. Частичная мобилизация в РФ объявлена в рамках проводимой спецоперации на Украине. В настоящее время в области план призыва выполнен на 70%. Регион сформировал на Донбассе свой батальон связи. Одновременно военнообязанные, но не мобилизованные граждане имеют свободу передвижения по России — ограничений нет. В области зафиксировали 15—20 случаев уклонения от призыва: ситуацию изучают сотрудники полиции и Следственного комитета.

В Челябинской области военком региона Андрей Максуров, рекомендовал родственникам мобилизованных отказаться от поездок в воинскую часть. В ходе брифинга Максуров отметил, что визиты мешают боевому слаживанию. «Я бы не рекомендовал родственникам ехать в воинскую часть. Там идет боевое слаживание», — сказал в ходе брифинга Максуров. Военком заметил, что распорядок учебы строго соблюдается, что может помешать родственникам увидеться с мобилизованным. В то же время командование идет навстречу, когда призванному мужчине надо что-то передать. Частичная мобилизация в РФ объявлена в рамках проводимой спецоперации на Украине. В настоящее время в области план призыва выполнен на 70%. Регион сформировал на Донбассе свой батальон связи. Одновременно военнообязанные, но не мобилизованные граждане имеют свободу передвижения по России — ограничений нет. В области зафиксировали 15—20 случаев уклонения от призыва: ситуацию изучают сотрудники полиции и Следственного комитета.