Семьям мобилизованных челябинцев не советуют ездить в воинскую часть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных от кинотеатра
Родственникам предложили воздержаться от визитов в воинские части Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Челябинской области военком региона Андрей Максуров, рекомендовал родственникам мобилизованных отказаться от поездок в воинскую часть. В ходе брифинга Максуров отметил, что визиты мешают боевому слаживанию.

«Я бы не рекомендовал родственникам ехать в воинскую часть. Там идет боевое слаживание», — сказал в ходе брифинга Максуров.

Военком заметил, что распорядок учебы строго соблюдается, что может помешать родственникам увидеться с мобилизованным. В то же время командование идет навстречу, когда призванному мужчине надо что-то передать.

Частичная мобилизация в РФ объявлена в рамках проводимой спецоперации на Украине. В настоящее время в области план призыва выполнен на 70%. Регион сформировал на Донбассе свой батальон связи. Одновременно военнообязанные, но не мобилизованные граждане имеют свободу передвижения по России — ограничений нет. В области зафиксировали 15—20 случаев уклонения от призыва: ситуацию изучают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области военком региона Андрей Максуров, рекомендовал родственникам мобилизованных отказаться от поездок в воинскую часть. В ходе брифинга Максуров отметил, что визиты мешают боевому слаживанию. «Я бы не рекомендовал родственникам ехать в воинскую часть. Там идет боевое слаживание», — сказал в ходе брифинга Максуров. Военком заметил, что распорядок учебы строго соблюдается, что может помешать родственникам увидеться с мобилизованным. В то же время командование идет навстречу, когда призванному мужчине надо что-то передать. Частичная мобилизация в РФ объявлена в рамках проводимой спецоперации на Украине. В настоящее время в области план призыва выполнен на 70%. Регион сформировал на Донбассе свой батальон связи. Одновременно военнообязанные, но не мобилизованные граждане имеют свободу передвижения по России — ограничений нет. В области зафиксировали 15—20 случаев уклонения от призыва: ситуацию изучают сотрудники полиции и Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...