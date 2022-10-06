Девять рабочих с отсрочкой из Сатки вернули после мобилизации

В Саткинском районе (Челябинская область) вернулись домой девять рабочих, имевших отсрочку от мобилизации. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, призванные жители имеют бронь чугуноплавильного завода.
«После обращения Саткинского чугуноплавильного завода в Народный фронт девять сотрудников предприятия возвращены домой. На мужчин была оформлена бронь», — уточнил URA.RU Рыжий.
В настоящий момент все ошибочно мобилизованные вышли на работу. Также Народный фронт помог вернуться в родной город жителям Бакала, Еткульского района, Аши и Чебаркуля.
План по частичной мобилизации в регионе выполнен на 70%. Наиболее востребованными военно-учебными специальностями являются артиллеристы, ПВО, танкисты, снайперы и разведчики.
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