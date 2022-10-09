Куйвашев встретился с Путиным спустя месяц после победы на выборах

10 октября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

В предыдущий раз Евгений Куйвашев встречался с Путиным в конце мая Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с коллегами из других регионов, победившими на сентябрьских выборах, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор прошел в онлайн-формате, трансляция велась телеканалом «Россия 24». «[На выборах] вы показали убедительные результаты. Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на улучшение социально-экономического положения регионов, на решение волнующих всех проблем», — сказал во вступительном слове Путин. Также глава государства озвучил ряд установок, связанных, в частности, с присоединением к РФ новых регионов, частичной мобилизацией («прошу держать под постоянным контролем соблюдение законодательства»), социальной поддержкой военнослужащих и их семей. После его вступительного слова губернаторам было предложено высказаться. Этой возможностью воспользовались лишь глава Кировской области Александр Соколов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как писало URA.RU, на выборах 11 сентября Куйвашев победил с 65,78% голосов, 19 сентября он официально вступил в должность. Для него это третий губернаторский срок. В конце мая Куйвашев общался с Путиным один на один (правда, так же по ВКС). Тогда президент, во-первых, поддержал участие Куйвашева в выборах, а во-вторых, поддержал некоторые его запросы. С одним из них — о помощи в закупке новых троллейбусов — вышел курьез. Фото: скриншот с трансляции на канале «Россия 24»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с коллегами из других регионов, победившими на сентябрьских выборах, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговор прошел в онлайн-формате, трансляция велась телеканалом «Россия 24». «[На выборах] вы показали убедительные результаты. Это говорит о том, что граждане вам доверяют, связывают с вами свои надежды на улучшение социально-экономического положения регионов, на решение волнующих всех проблем», — сказал во вступительном слове Путин. Также глава государства озвучил ряд установок, связанных, в частности, с присоединением к РФ новых регионов, частичной мобилизацией («прошу держать под постоянным контролем соблюдение законодательства»), социальной поддержкой военнослужащих и их семей. После его вступительного слова губернаторам было предложено высказаться. Этой возможностью воспользовались лишь глава Кировской области Александр Соколов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Как писало URA.RU, на выборах 11 сентября Куйвашев победил с 65,78% голосов, 19 сентября он официально вступил в должность. Для него это третий губернаторский срок. В конце мая Куйвашев общался с Путиным один на один (правда, так же по ВКС). Тогда президент, во-первых, поддержал участие Куйвашева в выборах, а во-вторых, поддержал некоторые его запросы. С одним из них — о помощи в закупке новых троллейбусов — вышел курьез.