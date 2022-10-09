09 октября 2022

В курганском поселке продали здание, в котором находился автовокзал

Жители поселка Юргамыш сообщили о закрытии автовокзала
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, билеты, касса, автовокзал, общественный транспорт, пассажиры, автобусный вокзал
В поселке Юргамыш изменят место ожидания автобусов (архивное фото) Фото:

В поселке Юргамыш в Курганской области собственник продал здание, в котором находился автовокзал. Об этом в группе «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили представители окружной администрации в ответ на жалобу местного жителя.

«Здание вокзала находится в частной собственности. Собственник принял решение продать помещение. В ближайшее время в Юргамыше по улице Мира, 6а будет установлен остановочный павильон. После внесения изменений пассажиры будут ждать автобусы в здании железнодорожного вокзала», — говорится в опубликованном сообщении. Представители администрации Юргамышского округа ответили на вопрос о закрытии автовокзала в поселке. Информация о новом месте ожидания и расписание автобусов будут размещены на официальном сайте администрации муниципалитета и опубликованы в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские перевозчики отказались от трех автобусных маршрутов. Основные причины — нерентабельность и возрастные ограничения.

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В поселке Юргамыш в Курганской области собственник продал здание, в котором находился автовокзал. Об этом в группе «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили представители окружной администрации в ответ на жалобу местного жителя. «Здание вокзала находится в частной собственности. Собственник принял решение продать помещение. В ближайшее время в Юргамыше по улице Мира, 6а будет установлен остановочный павильон. После внесения изменений пассажиры будут ждать автобусы в здании железнодорожного вокзала», — говорится в опубликованном сообщении. Представители администрации Юргамышского округа ответили на вопрос о закрытии автовокзала в поселке. Информация о новом месте ожидания и расписание автобусов будут размещены на официальном сайте администрации муниципалитета и опубликованы в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что курганские перевозчики отказались от трех автобусных маршрутов. Основные причины — нерентабельность и возрастные ограничения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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