В курганском поселке продали здание, в котором находился автовокзал

Жители поселка Юргамыш сообщили о закрытии автовокзала

В поселке Юргамыш изменят место ожидания автобусов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Юргамыш в Курганской области собственник продал здание, в котором находился автовокзал. Об этом в группе «Объясняем. Курганская область» в социальной сети «ВКонтакте» сообщили представители окружной администрации в ответ на жалобу местного жителя.

«Здание вокзала находится в частной собственности. Собственник принял решение продать помещение. В ближайшее время в Юргамыше по улице Мира, 6а будет установлен остановочный павильон. После внесения изменений пассажиры будут ждать автобусы в здании железнодорожного вокзала», — говорится в опубликованном сообщении. Представители администрации Юргамышского округа ответили на вопрос о закрытии автовокзала в поселке. Информация о новом месте ожидания и расписание автобусов будут размещены на официальном сайте администрации муниципалитета и опубликованы в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские перевозчики отказались от трех автобусных маршрутов. Основные причины — нерентабельность и возрастные ограничения.