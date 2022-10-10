10 октября 2022

Курганское предприятие устроило на работу сварщика после его смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
Курганский газосварщик погиб во время работы на котловане Фото:

Газосварщик из Курганской области погиб во время рабочей смены, однако он не был официально трудоустроен. Трудовые отношения с компанией были признаны таковыми по решению суда после его смерти. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

«Компания ООО „Сварсиб“ направила газосварщика на производственный объект, не оформив с ним трудовые отношения. При выполнении сварочно-монтажных работ обрушились стенки котлована, из-за чего работника завалило грунтом», — указано в сообщении. В результате завала работник погиб.

Прокурор Далматовского района в интересах матери погибшего направил против компании иск в суд. Требование — признать отношения между погибшим и компанией трудовыми. Иск рассмотрен и удовлетворен. «Признание факта трудовых отношений позволяет потерпевшей стороне предъявить работодателю, не обеспечившему безопасные условия труда, требования материального характера», — сообщает прокуратура.

Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда признала требования прокурора законными, доводы апелляционной жалобы «Сварсиб» — несостоятельными. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что трудовая инспекция Курганской области выявила нарушение, которое повлекло за собой смерть человека на лесозаготовительном предприятии. Мужчина погиб в июне при разгрузке лесоматериалов с машины, его придавило одним из упавших бревен.

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Газосварщик из Курганской области погиб во время рабочей смены, однако он не был официально трудоустроен. Трудовые отношения с компанией были признаны таковыми по решению суда после его смерти. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Компания ООО „Сварсиб“ направила газосварщика на производственный объект, не оформив с ним трудовые отношения. При выполнении сварочно-монтажных работ обрушились стенки котлована, из-за чего работника завалило грунтом», — указано в сообщении. В результате завала работник погиб. Прокурор Далматовского района в интересах матери погибшего направил против компании иск в суд. Требование — признать отношения между погибшим и компанией трудовыми. Иск рассмотрен и удовлетворен. «Признание факта трудовых отношений позволяет потерпевшей стороне предъявить работодателю, не обеспечившему безопасные условия труда, требования материального характера», — сообщает прокуратура. Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда признала требования прокурора законными, доводы апелляционной жалобы «Сварсиб» — несостоятельными. Решение суда вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что трудовая инспекция Курганской области выявила нарушение, которое повлекло за собой смерть человека на лесозаготовительном предприятии. Мужчина погиб в июне при разгрузке лесоматериалов с машины, его придавило одним из упавших бревен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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