Курганское предприятие устроило на работу сварщика после его смерти

11 октября 2022 в 10:53 Размер текста - 17 +

Курганский газосварщик погиб во время работы на котловане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Газосварщик из Курганской области погиб во время рабочей смены, однако он не был официально трудоустроен. Трудовые отношения с компанией были признаны таковыми по решению суда после его смерти. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Компания ООО „Сварсиб“ направила газосварщика на производственный объект, не оформив с ним трудовые отношения. При выполнении сварочно-монтажных работ обрушились стенки котлована, из-за чего работника завалило грунтом», — указано в сообщении. В результате завала работник погиб. Прокурор Далматовского района в интересах матери погибшего направил против компании иск в суд. Требование — признать отношения между погибшим и компанией трудовыми. Иск рассмотрен и удовлетворен. «Признание факта трудовых отношений позволяет потерпевшей стороне предъявить работодателю, не обеспечившему безопасные условия труда, требования материального характера», — сообщает прокуратура. Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда признала требования прокурора законными, доводы апелляционной жалобы «Сварсиб» — несостоятельными. Решение суда вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что трудовая инспекция Курганской области выявила нарушение, которое повлекло за собой смерть человека на лесозаготовительном предприятии. Мужчина погиб в июне при разгрузке лесоматериалов с машины, его придавило одним из упавших бревен.

Газосварщик из Курганской области погиб во время рабочей смены, однако он не был официально трудоустроен. Трудовые отношения с компанией были признаны таковыми по решению суда после его смерти. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Компания ООО „Сварсиб“ направила газосварщика на производственный объект, не оформив с ним трудовые отношения. При выполнении сварочно-монтажных работ обрушились стенки котлована, из-за чего работника завалило грунтом», — указано в сообщении. В результате завала работник погиб. Прокурор Далматовского района в интересах матери погибшего направил против компании иск в суд. Требование — признать отношения между погибшим и компанией трудовыми. Иск рассмотрен и удовлетворен. «Признание факта трудовых отношений позволяет потерпевшей стороне предъявить работодателю, не обеспечившему безопасные условия труда, требования материального характера», — сообщает прокуратура. Судебная коллегия по гражданским делам Курганского областного суда признала требования прокурора законными, доводы апелляционной жалобы «Сварсиб» — несостоятельными. Решение суда вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что трудовая инспекция Курганской области выявила нарушение, которое повлекло за собой смерть человека на лесозаготовительном предприятии. Мужчина погиб в июне при разгрузке лесоматериалов с машины, его придавило одним из упавших бревен.