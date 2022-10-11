11 октября 2022
10 октября 2022

В ЯНАО прокуратура обязала снести аварийные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
Аварийные дома будут снесены по требованию прокуратуры. Фото:

Прокуратура г. Ноябрьска (ЯНАО) выявила 25 расселенных аварийных домов, создающих угрозу возникновения пожаров и причинения вреда жизни. Проверка проходила в рамках требований законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

«Прокуратура города направила иск в суд об обязании администрации г. Ноябрьска обеспечить снос этих домов. Судом требования прокурора удовлетворены. В ходе рассмотрения дела органом местного самоуправления приняты меры по сносу 5 аварийных объектов, снос 20 домов администрация обязана обеспечить в срок до 01.12.2022», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о привлечении прокуратурой к административной ответственности и штрафу администрации поселка Пангоды Надымского района ЯНАО за ненадлежащее содержание дорожной инфраструктуры.

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Прокуратура г. Ноябрьска (ЯНАО) выявила 25 расселенных аварийных домов, создающих угрозу возникновения пожаров и причинения вреда жизни. Проверка проходила в рамках требований законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций. «Прокуратура города направила иск в суд об обязании администрации г. Ноябрьска обеспечить снос этих домов. Судом требования прокурора удовлетворены. В ходе рассмотрения дела органом местного самоуправления приняты меры по сносу 5 аварийных объектов, снос 20 домов администрация обязана обеспечить в срок до 01.12.2022», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о привлечении прокуратурой к административной ответственности и штрафу администрации поселка Пангоды Надымского района ЯНАО за ненадлежащее содержание дорожной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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