В ЯНАО прокуратура обязала снести аварийные дома

Аварийные дома будут снесены по требованию прокуратуры. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура г. Ноябрьска (ЯНАО) выявила 25 расселенных аварийных домов, создающих угрозу возникновения пожаров и причинения вреда жизни. Проверка проходила в рамках требований законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

«Прокуратура города направила иск в суд об обязании администрации г. Ноябрьска обеспечить снос этих домов. Судом требования прокурора удовлетворены. В ходе рассмотрения дела органом местного самоуправления приняты меры по сносу 5 аварийных объектов, снос 20 домов администрация обязана обеспечить в срок до 01.12.2022», — сообщается на сайте прокуратуры РФ по ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о привлечении прокуратурой к административной ответственности и штрафу администрации поселка Пангоды Надымского района ЯНАО за ненадлежащее содержание дорожной инфраструктуры.