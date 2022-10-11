Силовики задержали двух человек на курганской границе с Казахстаном

12 октября 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

На курганской границе с Казахстаном силовики задержали двух инстранцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганскими пограничниками были задержаны граждане, которым был запрещен въезд в Россию. Проникновение нелегалов из Казахстана было пресечено в Петуховском округе, рассказали в курганском управлении ФСБ. «УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на въезд в Российскую Федерацию, а также без надлежащего разрешения, получаемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ. Иностранцам было запрещен въезд на территорию РФ, но они решили проникнуть в нашу страну, минуя пункты пропуска на границе. Иностранцы попытались перейти границу пешком рядом с селом Горбунечное Петуховского округа. Нарушители были задержаны силами пограничного управления по Курганской и Тюменской областям. Возбуждено уголовное дело, мужчинам может грозить до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, как действует нелегальный бизнес по пересечению границы с Казахстаном. Перебежчиков договариваются переправлять через мессенджеры и посредников.

Курганскими пограничниками были задержаны граждане, которым был запрещен въезд в Россию. Проникновение нелегалов из Казахстана было пресечено в Петуховском округе, рассказали в курганском управлении ФСБ. «УФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на въезд в Российскую Федерацию, а также без надлежащего разрешения, получаемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили в пресс-службе управления ФСБ. Иностранцам было запрещен въезд на территорию РФ, но они решили проникнуть в нашу страну, минуя пункты пропуска на границе. Иностранцы попытались перейти границу пешком рядом с селом Горбунечное Петуховского округа. Нарушители были задержаны силами пограничного управления по Курганской и Тюменской областям. Возбуждено уголовное дело, мужчинам может грозить до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало, как действует нелегальный бизнес по пересечению границы с Казахстаном. Перебежчиков договариваются переправлять через мессенджеры и посредников.