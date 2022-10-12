В кабинет депутата Тюменской облдумы пришла полиция

Депутата Тюменской облдумы Тамару Казанцеву проверяют в связи со стихийным митингом

Полицейские взяли с Тамары Казанцевой объяснения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В кабинет депутата Тюменской областной думы от КПРФ Тамары Казанцевой пришла полиция, чтобы проверить ее связь со стихийным митингом, прошедшим 1 октября в районе старой Зареки. Об этом URA.RU сообщили в региональном обкоме компартии. Жители Тюмени протестовали против сноса более 300 частных домов в пользу строительства студенческого кампуса.

«Вчера (12 октября — прим. ред.) в кабинет депутата Тюменской областной думы Тамары Казанцевой пришли полицейские взять объяснения о том, почему она хотела организовать встречу с народом 28 сентября», — рассказали в КПРФ. В партии пояснили, что Казанцева подавала в мэрию Тюмени уведомление о проведении митинга против сноса домов, но мероприятие не согласовали. Тогда горожане сами организовали митинг 1 октября.

Кроме того, 13 октября полиция пришла к председателю регионального отделения женского союза «Надежда России» Татьяне Казанцевой (по неофициальным данным — дочь депутата Казанцевой- прим. ред.), которая была на стихийном митинге. «Сотрудники полиции выясняли связь между несостоявшимся мероприятием и этим сходом, кто является организатором этого протеста. Казанцева пояснила, что люди самоорганизовались на защиту своей собственности, своих земель и домов, а мы — депутаты от КПРФ и женский союз „Надежда России“ будем их поддерживать», — заявили в обкоме. Агентство обратилось в пресс-службу УМВД по Тюменской области — в ведомстве воздержались от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало о начале строительства в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня, который должен расположиться на левом берегу Туры и стать продолжением городской набережной. Проект активно продвигает губернатор Александр Моор.