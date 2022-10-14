FT: Украина попала в зависимость от «капризного» миллиардера Илона Маска

15 октября 2022 в 03:51 Размер текста - 17 +

На Западе заявили о попадании Украины в зависимость от «капризного» миллиардера Alex Gallardo/AP Украина попала в цифровую зависимость от «капризного» миллиардера Илона Маска. Как сообщалось ранее, он пригрозил прекратить финансировать Starlink (мобильная спутниковая интернет-система) на Украине из-за негативной обратной связи киевских властей на его идеи по урегулированию украинского кризиса. «В прошлом месяце Маск неожиданно твитнул, что Starlink «предназначен сугубо для мирного использования». Глава консалтинговой компании по оценке рисков Eurasia Group политолог Иэн Бреммер сообщил, что тот отклонил запросы Украины включить покрытие в Крыму, опасаясь возмездия России. Маск возразил, что Бреммер «не заслуживает доверия», — рассказала предысторию автор статьи. Она добавила, что позже терминалы Starlink перестали работать в некоторых частях Украины. Через некоторое время, утверждает журналист, Starlink возобновили свою работу, а Маск сказал, что «рад поддержать Украину». «Напрашивается урок о технической зависимости и диверсификации. В этом году Украина стала зависеть от Starlink, поскольку пришлось действовать быстро, а эта система оказалась намного лучше возможных альтернатив. […] Но эта зависимость также создает потенциальную уязвимость», — отмечает автор статьи в FT. Ранее Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Позднее Маск объяснил свое решение следованием совету Мельника. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина попала в цифровую зависимость от «капризного» миллиардера Илона Маска. Как сообщалось ранее, он пригрозил прекратить финансировать Starlink (мобильная спутниковая интернет-система) на Украине из-за негативной обратной связи киевских властей на его идеи по урегулированию украинского кризиса. «В прошлом месяце Маск неожиданно твитнул, что Starlink «предназначен сугубо для мирного использования». Глава консалтинговой компании по оценке рисков Eurasia Group политолог Иэн Бреммер сообщил, что тот отклонил запросы Украины включить покрытие в Крыму, опасаясь возмездия России. Маск возразил, что Бреммер «не заслуживает доверия», — рассказала предысторию автор статьи. Она добавила, что позже терминалы Starlink перестали работать в некоторых частях Украины. Через некоторое время, утверждает журналист, Starlink возобновили свою работу, а Маск сказал, что «рад поддержать Украину». «Напрашивается урок о технической зависимости и диверсификации. В этом году Украина стала зависеть от Starlink, поскольку пришлось действовать быстро, а эта система оказалась намного лучше возможных альтернатив. […] Но эта зависимость также создает потенциальную уязвимость», — отмечает автор статьи в FT. Ранее Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя. Позднее Маск объяснил свое решение следованием совету Мельника.