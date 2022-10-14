Илон Маск послушал совет Киева «убираться к черту», потребовав денег за бесплатный интернет Starlink

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск объяснил свое решение перестать бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink следованием совету экс-посла Украины Андрея Мельника «отстать» от страны. Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в соцсети.
«Мы всего лишь следуем его совету», — написал Маск в Twitter (заблокирован в РФ). Ранее Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине.
Основатель SpaceX объявил о решении прекратить поставлять бесплатный интернет Starlink на Украину 14 октября. Его компания предложила Пентагону взять финансирование на себя.
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