Курганца отправили в колонию за убийство 16-летней давности

Жителя города Макушино Курганской области приговорили к лишению свободы за убийство 16-летней давности. Данная информация была размещена 17 октября на сайте областной прокуратуры.
«Суд согласился с позицией обвинения о виновности мужчины в совершении инкриминируемого преступления, в том числе на основании данных генетической экспертизы, установившей на обломке кирпича ДНК виновного и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением удовлетворен в сумме 400 000 рублей», — указано в сообщении.
Мужчину обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. В прокуратуре сообщили, что в июне 2006 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в доме у знакомых, где стал вести себя агрессивно в отношении спавших женщин. Другой мужчина, находящийся в доме, сделал ему замечание. Осужденный в ответ на это взял с печи обломок кирпича и нанес им удар в голову мужчины, сделавшего замечание, от которого потерпевший скончался на месте.
Осужденный не признал вину и пытался обжаловать приговор. В Курганском областном суде приговор Макушинского районного суда оставили без изменения. Он вступил в законную силу.
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