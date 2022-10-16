Курганца отправили в колонию за убийство 16-летней давности

17 октября 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Мужчину отправили отбывать наказание в колонию строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя города Макушино Курганской области приговорили к лишению свободы за убийство 16-летней давности. Данная информация была размещена 17 октября на сайте областной прокуратуры. «Суд согласился с позицией обвинения о виновности мужчины в совершении инкриминируемого преступления, в том числе на основании данных генетической экспертизы, установившей на обломке кирпича ДНК виновного и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением удовлетворен в сумме 400 000 рублей», — указано в сообщении. Мужчину обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. В прокуратуре сообщили, что в июне 2006 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в доме у знакомых, где стал вести себя агрессивно в отношении спавших женщин. Другой мужчина, находящийся в доме, сделал ему замечание. Осужденный в ответ на это взял с печи обломок кирпича и нанес им удар в голову мужчины, сделавшего замечание, от которого потерпевший скончался на месте. Осужденный не признал вину и пытался обжаловать приговор. В Курганском областном суде приговор Макушинского районного суда оставили без изменения. Он вступил в законную силу.

Жителя города Макушино Курганской области приговорили к лишению свободы за убийство 16-летней давности. Данная информация была размещена 17 октября на сайте областной прокуратуры. «Суд согласился с позицией обвинения о виновности мужчины в совершении инкриминируемого преступления, в том числе на основании данных генетической экспертизы, установившей на обломке кирпича ДНК виновного и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением удовлетворен в сумме 400 000 рублей», — указано в сообщении. Мужчину обвинили в убийстве из хулиганских побуждений. В прокуратуре сообщили, что в июне 2006 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в доме у знакомых, где стал вести себя агрессивно в отношении спавших женщин. Другой мужчина, находящийся в доме, сделал ему замечание. Осужденный в ответ на это взял с печи обломок кирпича и нанес им удар в голову мужчины, сделавшего замечание, от которого потерпевший скончался на месте. Осужденный не признал вину и пытался обжаловать приговор. В Курганском областном суде приговор Макушинского районного суда оставили без изменения. Он вступил в законную силу.