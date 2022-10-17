17 октября 2022

Крупная курганская компания привезла в школы винтовки. Фото

В Шадринском округе школы получили 30 биатлонных комплектов
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, оружие, выстрел, шуттинг
Школы Шадринского округа получили 30 биатлонных комплексов для занятий 9архивное фото) Фото:

В Курганской области компания «Технокерамика» привезла в школы Шадринского округа винтовки и мишени в рамках проекта «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО». Информация опубликована на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

«Депутат Курганской областной думы, координатор партийного проекта „Детский спорт“ Валерий Порубов передал школам округа 30 биатлонных комплектов (винтовка и мишенный комплекс). Еще 25 комплектов поступят до конца осени», — говорится в сообщении. В Курганской области проект «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО» реализуют при поддержке компании «Форэс», которая работает в партнерстве с «Технокерамикой». Шадринские школы оснащены 150 подобными комплексами.

Ранее URA.RU писало, что в школы Кургана и Курганской области передадут биатлонные комплекты, которые будут задействованы на уроках физкультуры, ОБЖ и мероприятиях по патриотическому воспитанию. Также подобный спортивный инвентарь получат школы Кургана, Юргамышского, Кетовского, Каргапольского и Половинского округов.

Депутат Валерий Порубов (в центре) привез в школы шадринска новый спортинвентарь

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В Курганской области компания «Технокерамика» привезла в школы Шадринского округа винтовки и мишени в рамках проекта «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО». Информация опубликована на сайте регионального отделения партии «Единая Россия». «Депутат Курганской областной думы, координатор партийного проекта „Детский спорт“ Валерий Порубов передал школам округа 30 биатлонных комплектов (винтовка и мишенный комплекс). Еще 25 комплектов поступят до конца осени», — говорится в сообщении. В Курганской области проект «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО» реализуют при поддержке компании «Форэс», которая работает в партнерстве с «Технокерамикой». Шадринские школы оснащены 150 подобными комплексами. Ранее URA.RU писало, что в школы Кургана и Курганской области передадут биатлонные комплекты, которые будут задействованы на уроках физкультуры, ОБЖ и мероприятиях по патриотическому воспитанию. Также подобный спортивный инвентарь получат школы Кургана, Юргамышского, Кетовского, Каргапольского и Половинского округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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