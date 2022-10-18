Добровольцы из Новоуральска отправились на спецоперацию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Новоуральске (Свердловская область) 18 октября отправили группу добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня проводили наших земляков — добровольцев на выполнение СВО. Это настоящие мужчины, которые сами приняли непростое решение», — написал Вячеслав Тюменцев.

Тюменцев считает, что мужчины справятся с поставленными задачами, постольку имеют боевой опыт. «У них за плечами боевой путь в горячих точках. Опытные, сильные, серьезные парни. Пусть вам помогает Бог и теплота сердец новоуральцев. Ждем вас домой!», — резюмирует Вячеслав Тюменцев.

Ранее URA.RU писало о том, что 6 октября жители Новоуральска с плакатами и аплодисментами встретили героев спецоперации, вернувшихся домой. А 18 октября из Екатеринбурга в зону спецоперации отправились офицеры, попавшие под частичную мобилизацию.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Ключевая ее цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. Частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (9,7 тысячи — от Свердловской области). Отправки мобилизованных из Екатеринбурга и многих других городов Свердловской области были приостановлены 30 сентября и несколько раз переносились. Возобновили их 17 октября.

Мужчины сами вызвались отправится на фронт Фото: страница Вячеслав Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»

Мужчин провожали близкие и друзья Фото: страница Вячеслав Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»