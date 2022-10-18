Губернатор Моор поставил задачу переобучить чиновников в условиях санкций

Губернатор Александр Моор поставил задачу переобучить чиновников в условиях санкций работать на отечественном программном обеспечении. Об этом глава региона, как сообщает инфоцентр регионального правительства, 19 октября рассказал в ходе дискуссии в рамках XV Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022».
«Важной задачей сегодня становится быстрое переобучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников госкорпораций для работы на отечественном программном обеспечении. Этот процесс необходимо организовать на государственном уровне», — заключил губернатор.
Также Александр Моор отметил, что уровень импортонезависимости по программному обеспечению в Тюменской области составляет сегодня порядка 80%. Кроме того, все информационные системы регионального правительства разработаны российскими, в том числе тюменскими компаниями.
19 октября в Тюмени состоялось открытие XV Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022». Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в своем приветственном письме отметил успехи Тюменской области в сфере цифрового развития.
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