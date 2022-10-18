Губернатор Моор поставил задачу переобучить чиновников в условиях санкций

19 октября 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Госслужащие будут осваивать отечественное ПО Фото: Ася Бронникова © URA.RU Губернатор Александр Моор поставил задачу переобучить чиновников в условиях санкций работать на отечественном программном обеспечении. Об этом глава региона, как сообщает инфоцентр регионального правительства, 19 октября рассказал в ходе дискуссии в рамках XV Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022». «Важной задачей сегодня становится быстрое переобучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников госкорпораций для работы на отечественном программном обеспечении. Этот процесс необходимо организовать на государственном уровне», — заключил губернатор. Также Александр Моор отметил, что уровень импортонезависимости по программному обеспечению в Тюменской области составляет сегодня порядка 80%. Кроме того, все информационные системы регионального правительства разработаны российскими, в том числе тюменскими компаниями. 19 октября в Тюмени состоялось открытие XV Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022». Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в своем приветственном письме отметил успехи Тюменской области в сфере цифрового развития.

Губернатор Александр Моор поставил задачу переобучить чиновников в условиях санкций работать на отечественном программном обеспечении. Об этом глава региона, как сообщает инфоцентр регионального правительства, 19 октября рассказал в ходе дискуссии в рамках XV Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022». «Важной задачей сегодня становится быстрое переобучение государственных и муниципальных служащих, сотрудников госкорпораций для работы на отечественном программном обеспечении. Этот процесс необходимо организовать на государственном уровне», — заключил губернатор. Также Александр Моор отметил, что уровень импортонезависимости по программному обеспечению в Тюменской области составляет сегодня порядка 80%. Кроме того, все информационные системы регионального правительства разработаны российскими, в том числе тюменскими компаниями. 19 октября в Тюмени состоялось открытие XV Тюменского цифрового форума «ИНФОТЕХ-2022». Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в своем приветственном письме отметил успехи Тюменской области в сфере цифрового развития.