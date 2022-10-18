18 октября 2022

Моор назвал сумму выплат для мобилизованных тюменцев

Губернатор Тюменской области: каждый мобилизованный получит по 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, пулемет, стрельба, стрелок
Каждый житель региона, призванный в ряды ВС РФ, получит по 100 тысяч рублей Фото:
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Мобилизация в России

Каждый мобилизованный тюменец единовременно получит по 100 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей», — написал глава региона.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

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Каждый мобилизованный тюменец единовременно получит по 100 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей», — написал глава региона. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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