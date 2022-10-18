Моор назвал сумму выплат для мобилизованных тюменцев

Губернатор Тюменской области: каждый мобилизованный получит по 100 тысяч рублей

19 октября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Каждый житель региона, призванный в ряды ВС РФ, получит по 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Каждый мобилизованный тюменец единовременно получит по 100 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей», — написал глава региона. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Каждый мобилизованный тюменец единовременно получит по 100 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. «Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей», — написал глава региона. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.