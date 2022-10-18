Моор назвал сумму выплат для мобилизованных тюменцев

Каждый мобилизованный тюменец единовременно получит по 100 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.
«Чтобы поддержать семьи мобилизованных в этот период, принял решение установить разовую выплату для мобилизованных тюменцев. Из областного бюджета каждый житель региона, призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, получит по 100 тысяч рублей», — написал глава региона.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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