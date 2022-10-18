Власти ЯНАО расширили перечень участников СВО

Власти ЯНАО добавили сотрудников ФСИН России в перечень участников СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО расширили перечень лиц, которые могут претендовать на льготы в связи с участием в специальной военной операции. Как следует из документа, опубликованного на сайте правительства ЯНАО, кроме обозначенных ранее, в список включены сотрудники ФСИН России.

«Документом уточнен перечень лиц, относящихся к участникам специальной военной операции. Дополнен категориями… сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих возложенные на них задачи в период проведения специальной военной операции», — говорится в документе.

Мобилизованные жители ЯНАО, граждане, добровольно заключившие контракт, отряды «БАРС» были и ранее в списке участников СВО. Все ранее установленные меры поддержки по линии образования распространяются на категории граждан в соответствии с уточненным списком. Также увеличивается размер целевой образовательной субсидии для получения высшего образования.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО расширили список социальных выплат участникам СВО. Теперь социальной выплатой на догазификацию могут воспользоваться участники СВО и их семьи.

С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября.