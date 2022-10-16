Власти ЯНАО расширили список социальных выплат участникам СВО

Участникам СВО расширили социальную поддержку. Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Правительством ЯНАО опубликован перечень льготных категорий для участников СВО и их семей. Некоторые из расширенных мер были добавлены на основе мониторинга соцсетей и предложений ямальцев.

«В числе льготников, которые могут воспользоваться социальной выплатой на догазификацию теперь участники СВО и их семьи. Региональные выплаты в размере 300 тысяч рублей отныне может получить иное лицо, реквизиты которого укажет участник СВО. Заявление на окружную выплату по случаю ранения — один миллион рублей, можно получить в течение 12 месяцев с момента окончания участия в СВО. Также в случае гибели граждан, участвующих в СВО в составе добровольных формирований отрядов „БАРС“, право на региональную выплату в размере трех миллионов рублей могут реализовать члены его семьи. В случае ранения участнику отряда „БАРС“ региональная единовременная выплата будет составлять один миллион рублей», — сообщается на официальном портале правительства ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о мерах поддержки для мобилизованных ямальцев, которым полагается единоразовая выплата в размере 300 тысяч рублей. Стало известно, что мобилизованные получат выплаты в течение десяти дней.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.