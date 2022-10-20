20 октября 2022

В Кургане собравшихся по мобилизации граждан отправили по домам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Курганцев, получивших повестки по мобилизации, отправили домой Фото:
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Мобилизация в России

Курганцев, явившихся по мобилизационным повесткам к пункту сбора у военкомата, проинструктировали и отослали с вещами домой. Отправка в военные части запланирована на следующую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили уходящие с пункта граждане.

«Сотрудник военкомата сказал быть готовым и явиться с вещами в понедельник, 24 октября», — рассказали корреспонденту мобилизованные граждане. Повторный сбор будет проходить также в школе искусств. Некоторых граждан попросили вернуться во вторник.

О том, что в понедельник снова соберут граждан по мобилизации, подтвердили и работники образовательного учреждения. Они собираются приготовить чай, термопот и одноразовые стаканчики для тех граждан и родственников, кому будет необходимо согреться.

Редакция URA.RU попыталась взять комментарий у сотрудников областного военкомата. Дозвониться до представителей комиссариата по имеющимся в распоряжении редакции телефонам на момент публикации не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что десятки курганцев с вещами собрались у пункта сбора. Вызванные по повесткам, они не знали, когда и откуда будет происходить отправка в части.

Курганцев, пришедших к пункту сбора у военкомата по мобилизации, отправили по домам из-за переноса даты отъезда в военные части

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Курганцев, явившихся по мобилизационным повесткам к пункту сбора у военкомата, проинструктировали и отослали с вещами домой. Отправка в военные части запланирована на следующую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили уходящие с пункта граждане. «Сотрудник военкомата сказал быть готовым и явиться с вещами в понедельник, 24 октября», — рассказали корреспонденту мобилизованные граждане. Повторный сбор будет проходить также в школе искусств. Некоторых граждан попросили вернуться во вторник. О том, что в понедельник снова соберут граждан по мобилизации, подтвердили и работники образовательного учреждения. Они собираются приготовить чай, термопот и одноразовые стаканчики для тех граждан и родственников, кому будет необходимо согреться. Редакция URA.RU попыталась взять комментарий у сотрудников областного военкомата. Дозвониться до представителей комиссариата по имеющимся в распоряжении редакции телефонам на момент публикации не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что десятки курганцев с вещами собрались у пункта сбора. Вызванные по повесткам, они не знали, когда и откуда будет происходить отправка в части.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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