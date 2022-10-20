Курганцев, получивших повестки по мобилизации, отправили домой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Курганцев, явившихся по мобилизационным повесткам к пункту сбора у военкомата, проинструктировали и отослали с вещами домой. Отправка в военные части запланирована на следующую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили уходящие с пункта граждане.

«Сотрудник военкомата сказал быть готовым и явиться с вещами в понедельник, 24 октября», — рассказали корреспонденту мобилизованные граждане. Повторный сбор будет проходить также в школе искусств. Некоторых граждан попросили вернуться во вторник.

О том, что в понедельник снова соберут граждан по мобилизации, подтвердили и работники образовательного учреждения. Они собираются приготовить чай, термопот и одноразовые стаканчики для тех граждан и родственников, кому будет необходимо согреться.

Редакция URA.RU попыталась взять комментарий у сотрудников областного военкомата. Дозвониться до представителей комиссариата по имеющимся в распоряжении редакции телефонам на момент публикации не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что десятки курганцев с вещами собрались у пункта сбора. Вызванные по повесткам, они не знали, когда и откуда будет происходить отправка в части.