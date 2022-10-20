Курганцы пришли на пункт сбора по мобилизационным повесткам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы, получившие повестки по частичной мобилизации, явились к школе искусств имени Громова возле городского военкомата. Десятки людей с сумками ждут дальнейших указаний сотрудников военкомата. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места события.

«Граждане, получившие повестки, пришли с вещами 21 октября к школе искусств, откуда раньше отправляли мобилизованных на пункты отправки», — сообщил корреспондент, пообщавшись с собравшимися. Все опрошенные являются жителями Кургана. По словам мобилизованных граждан, у них еще нет ясности, когда и на какие пункты отправки их могут перенаправить.

Многих пришли поддержать родственники, другие надеются сообщить родным место и время отправки по телефону. Как рассказали многие из собравшихся, они устали от неопределенности после того, как им несколько раз переносили дату явки в военкомат после выдачи повесток. Некоторых попросили явиться с вещами в понедельник, 24 октября, других ориентируют на вторник, сообщили выходящие с пункта сбора граждане.

Возле пункта сбора работают сотрудники ДПС. Они просят водителей припаркованных автомобилей убрать транспорт от школы искусств.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы после двухнедельного перерыва приходят к военкомату. Им принесли повестки в начале текущей недели.

Десятки курганцев собрались в пятницу, 21 октября, на пункт сборы по частичной мобилизации фото: Анастасия Еговцева