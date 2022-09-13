Политолог Ульман предрек США мрачное будущее

Экономические перспективы большинства граждан США безрадостные, а предстоящие президентские выборы лишь усугубят ситуацию. Такое мнение в статье для издания The Hill выразил политолог Харлан Ульман.
«Между тем, экономические перспективы для большинства американцев мрачны. Инфляция приближается к двузначным цифрам. Цены на бензин, хотя и медленно снижаются, все еще очень высоки. Почти две трети американцев в настоящее время живут от зарплаты до зарплаты», — говорится в материале.
По мнению обозревателя, не изменят ситуацию в стране и назначенные на 2024 год выборы президента. «Обеими партиями заправляют маргиналы. Партия Линкольна, Эйзенхауэра и Рейгана выродилась в культ Трампа. Старую Демократическую партию Рузвельта, Кеннеди и Джонсона перекосил взбесившийся прогрессизм. За президентский пост будут соревноваться двое престарелых», — резюмировал Ульман.
Газета The Guardian писала, что половина американцев ждут начала гражданской войны. Экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что нынешний глава Белого дома Джо Байден нанес Америке больше вреда, чем пять самых худших президентов в истории страны. Также он считает, что Байден загнал США в нищету. В последнее время из-за высоких темпов инфляции рейтинг одобрения Байдена стремительно падает. Так, 20 июля популярность президента в лице граждан США обвалилась до рекордно низкого уровня в 36%. Однако, согласно опросам, многие американцы не хотят, чтобы в президентских выборах участвовал и Трамп, в поместье которого в августе прошли обыски.
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