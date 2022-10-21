21 октября 2022
20 октября 2022

Четыре тюменца и ребенок пострадали в аварии с двумя иномарками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Оба водителя получили тяжелые травмы Фото:

В Тюмени пять человек пострадали в результате ДТП на перекрестке. Водители двух иномарок получили тяжелые травмы, также пострадал 14-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«В Тюмени на пересечении улиц Троицкой и Промзона столкнулись два автомобиля. Водитель Volkswagen не пропустил BMW во время выезда со второстепенной дороги на главную», — сообщили предварительную версию в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Там также показали фотографии аварии, на которых запечатлели серьезные повреждения на обеих машинах.

В ДТП пострадали четверо взрослых. 37-летний мужчина и 38-летняя женщина получили тяжелые травмы. Они же были водителями иномарок. Помимо этого ранения получили 26-летний и 41-летний пассажиры Volkswagen. 14-летнему подростку, который сидел в BMW, также понадобилась помощь.

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В Тюмени пять человек пострадали в результате ДТП на перекрестке. Водители двух иномарок получили тяжелые травмы, также пострадал 14-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Тюмени на пересечении улиц Троицкой и Промзона столкнулись два автомобиля. Водитель Volkswagen не пропустил BMW во время выезда со второстепенной дороги на главную», — сообщили предварительную версию в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Там также показали фотографии аварии, на которых запечатлели серьезные повреждения на обеих машинах. В ДТП пострадали четверо взрослых. 37-летний мужчина и 38-летняя женщина получили тяжелые травмы. Они же были водителями иномарок. Помимо этого ранения получили 26-летний и 41-летний пассажиры Volkswagen. 14-летнему подростку, который сидел в BMW, также понадобилась помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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