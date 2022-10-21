Четыре тюменца и ребенок пострадали в аварии с двумя иномарками. Фото

22 октября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Оба водителя получили тяжелые травмы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Тюмени пять человек пострадали в результате ДТП на перекрестке. Водители двух иномарок получили тяжелые травмы, также пострадал 14-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Тюмени на пересечении улиц Троицкой и Промзона столкнулись два автомобиля. Водитель Volkswagen не пропустил BMW во время выезда со второстепенной дороги на главную», — сообщили предварительную версию в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Там также показали фотографии аварии, на которых запечатлели серьезные повреждения на обеих машинах. В ДТП пострадали четверо взрослых. 37-летний мужчина и 38-летняя женщина получили тяжелые травмы. Они же были водителями иномарок. Помимо этого ранения получили 26-летний и 41-летний пассажиры Volkswagen. 14-летнему подростку, который сидел в BMW, также понадобилась помощь.

В Тюмени пять человек пострадали в результате ДТП на перекрестке. Водители двух иномарок получили тяжелые травмы, также пострадал 14-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «В Тюмени на пересечении улиц Троицкой и Промзона столкнулись два автомобиля. Водитель Volkswagen не пропустил BMW во время выезда со второстепенной дороги на главную», — сообщили предварительную версию в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Там также показали фотографии аварии, на которых запечатлели серьезные повреждения на обеих машинах. В ДТП пострадали четверо взрослых. 37-летний мужчина и 38-летняя женщина получили тяжелые травмы. Они же были водителями иномарок. Помимо этого ранения получили 26-летний и 41-летний пассажиры Volkswagen. 14-летнему подростку, который сидел в BMW, также понадобилась помощь.