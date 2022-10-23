Курганец перевел несуществующей инвесткомпании 1,5 млн рублей

24 октября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Мошенники вынудили жителя Курганской области залезть в кредиты и продать машину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области перевел мошенникам денежные средства на сумму около 1,5 миллионов рублей. Для того, чтобы вложиться в несуществующую инвесткомпанию потерпевший мужчина не только потратил свои сбережения, но также влез в кредиты и продал автомобиль. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «В полицию Шадринского района обратился 52-летний местный житель с сообщением о мошенничестве. В сети Интернет мужчина увидел рекламу, предлагающую заработок с помощью инвестиций. После того, как он оставил на сайте свои данные, ему поступил звонок якобы от менеджера инвестиционной компании. Сначала потерпевший перевел на указанный счет 9 тысяч рублей со своей банковской карты. Позже он оформил кредит в банке в размере более 600 тысяч рублей и также „инвестировал“ денежные средства», — говорится в сообщении. Кроме этого, мошенники убедили мужчину оформить страховку инвестиционной деятельности и вынудили его продать свой автомобиль. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Всего по данным областного УМВД, за прошлую неделю в Курганской области было возбуждено 24 уголовных дела по фактам хищений денежных средств, совершенных с использованием IT-технологий.

Житель Курганской области перевел мошенникам денежные средства на сумму около 1,5 миллионов рублей. Для того, чтобы вложиться в несуществующую инвесткомпанию потерпевший мужчина не только потратил свои сбережения, но также влез в кредиты и продал автомобиль. Об этом сообщается на сайте УМВД региона. «В полицию Шадринского района обратился 52-летний местный житель с сообщением о мошенничестве. В сети Интернет мужчина увидел рекламу, предлагающую заработок с помощью инвестиций. После того, как он оставил на сайте свои данные, ему поступил звонок якобы от менеджера инвестиционной компании. Сначала потерпевший перевел на указанный счет 9 тысяч рублей со своей банковской карты. Позже он оформил кредит в банке в размере более 600 тысяч рублей и также „инвестировал“ денежные средства», — говорится в сообщении. Кроме этого, мошенники убедили мужчину оформить страховку инвестиционной деятельности и вынудили его продать свой автомобиль. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Всего по данным областного УМВД, за прошлую неделю в Курганской области было возбуждено 24 уголовных дела по фактам хищений денежных средств, совершенных с использованием IT-технологий.