Строители из ЯНАО восстанавливают училище в Волновахе

В следующем году дети смогут учиться в восстановленном здании училища Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Строители из ЯНАО восстанавливают здание училища в Волновахе. Об этом сообщается в telegram-канале «Строим Ямал»

«Строители с Ямала уже монтируют новые окна на разрушенном училище. Внутри разбирают перегородки, их заменят на новые, устанавливают радиаторы. На территории прокладывают инженерию. Задача максимально быстро восстановить и подготовить здание к зиме. Здесь планируют разместить пункт временного пребывания для людей оставшихся без жилья в связи с разрушением», — говорится в сообщении.

Здание для обучения детей подготовят и оборудуют всем необходимым следующему году. «Административный блок здания строители уже готовят для педагогов ПТУ», — сообщается в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что строители из ЯНАО начали возводить трехэтажный жилой дом в Волновахе. Он будет состоять их двух корпусов и 43 квартиры.

Россия проводит спецоперацию в Украину по указу президента Владимира Путина с 24 февраля. ЯНАО взял шефство над восстановлением разрушенной Волновахи в июне и восстановил уже множество социальных объектов в районе.