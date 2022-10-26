Здание автовокзала Кургана оцепили из-за подозрительной коробки

Специалисты в ходе проверки на обнаружили угроз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники силовых структур проверили здание автовокзала из-за оставленной там подозрительной коробки. Об этом сообщили в областном правительстве.

«В социальных сетях и СМИ распространяется информация о том, что в Кургане оцеплен автовокзал. По информации силовых ведомств, от бдительных горожан поступила информация об оставленной на автовокзале подозрительной коробке», — указано в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

Работников и посетителей автовокзала эвакуировали. После этого специалисты проверили здание. В ходе проверки сотрудники силовых структур не выявили угроз. Представители власти добавили, что оцепление снято, а автовокзал возвращается к работе.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фотографию момента оцепления автовокзала. На снимке были видны припаркованные на проезжей части у вокзала служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии.