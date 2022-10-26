Возле автовокзала стоят служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский автобусный вокзал днем 27 октября оказался в оцеплении сотрудников силовых структур. Об этом жители региона сообщили в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Кто знает, что случилось? Учения? Автовокзал», — гласит надпись к посту в сообществе. Фотография с места события была сделана проезжающим мимо здания автовокзала водителем.

На снимке видны припаркованные на проезжей части у вокзала служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии. Редакция URA.RU запросила комментарий управления МВД региона о происходящем. В полиции сообщили, что уточняют информацию.