26 октября 2022

В Кургане силовики оцепили здание автовокзала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
Возле автовокзала стоят служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии (фото из архива) Фото:

Курганский автобусный вокзал днем 27 октября оказался в оцеплении сотрудников силовых структур. Об этом жители региона сообщили в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».

«Кто знает, что случилось? Учения? Автовокзал», — гласит надпись к посту в сообществе. Фотография с места события была сделана проезжающим мимо здания автовокзала водителем.

На снимке видны припаркованные на проезжей части у вокзала служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии. Редакция URA.RU запросила комментарий управления МВД региона о происходящем. В полиции сообщили, что уточняют информацию.

В Кургане 27 октября силовики оцепили подход к зданию автовокзала

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Курганский автобусный вокзал днем 27 октября оказался в оцеплении сотрудников силовых структур. Об этом жители региона сообщили в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте». «Кто знает, что случилось? Учения? Автовокзал», — гласит надпись к посту в сообществе. Фотография с места события была сделана проезжающим мимо здания автовокзала водителем. На снимке видны припаркованные на проезжей части у вокзала служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии. Редакция URA.RU запросила комментарий управления МВД региона о происходящем. В полиции сообщили, что уточняют информацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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