Возле автовокзала стоят служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии (фото из архива)
Курганский автобусный вокзал днем 27 октября оказался в оцеплении сотрудников силовых структур. Об этом жители региона сообщили в паблике «Инцидент Курган» соцсети «ВКонтакте».
«Кто знает, что случилось? Учения? Автовокзал», — гласит надпись к посту в сообществе. Фотография с места события была сделана проезжающим мимо здания автовокзала водителем.
На снимке видны припаркованные на проезжей части у вокзала служебные автомобили ДПС, полиции, МЧС, Росгвардии. Редакция URA.RU запросила комментарий управления МВД региона о происходящем. В полиции сообщили, что уточняют информацию.
В Кургане 27 октября силовики оцепили подход к зданию автовокзала
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