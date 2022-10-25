Из Шадринска выехали автобусы с мобилизованными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Из Шадринска вновь отправили мобилизованных, кто ранее получил повестки из военкомата. Фото и видео, как провожают шадринцев, опубликованы на официальной странице администрации муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Уехало, судя по размещенному видео, 9 автобусов.

«Сегодня шадринцы вновь провожают своих земляков, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. Очень много мужчин, которые отправляются сегодня к месту прохождения обучения, держат в руках флаги своих родов войск, в которых когда-то служили, — написано в посте.

На точке сбора во Дворце культуры разместили пункт оказания психологической помощи, пункт обогрева, а также палатки, где можно было попить горячий чай с выпечкой. Мобилизованных, по данным администрации, обеспечили аптечками, сухпайками и необходимыми предметами экипировки.

Частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября по указу президента РФ Владимира Путина. Призвать к военной службе планировалось 300 тысяч резервистов. 14 октября Путин заявил, что кампания по мобилизации должна завершиться 28 октября.

Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны.