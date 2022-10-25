Любимая группа Шумкова выступит в Кургане в честь Дня народного единства

26 октября 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Для курганцев выступит народный коллектив «Цветень» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В честь Дня народного единства в Кургане состоится благотворительный концерт ансамбля «Цветень». Заслуженный коллектив России выступит 29 октября. Афиша опубликована на сайте городской администрации. «Благотворительный концерт заслуженного коллектива народного творчества РФ фольклорного ансамбля „Цветень“, посвященный Дню народного единства — 29 октября в 15:00», — указано в расписании. Выступление состоится в Доме культуры имени Горького. Также благотворительные концерты пройдут 30 октября и 3 ноября в разных микрорайонах города. В честь Дня народного единства в библиотеках Кургана состоятся различные викторины, мастер-классы и патриотические акции. Ранее URA.RU писало, что курганский фольклорный ансамбль «Цветень» выступил на телепередаче «Поле чудес» и станцевал с Леонидом Якубовичем. В эфир программа вышла 14 октября. Ансамбль является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он сообщал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.

В честь Дня народного единства в Кургане состоится благотворительный концерт ансамбля «Цветень». Заслуженный коллектив России выступит 29 октября. Афиша опубликована на сайте городской администрации. «Благотворительный концерт заслуженного коллектива народного творчества РФ фольклорного ансамбля „Цветень“, посвященный Дню народного единства — 29 октября в 15:00», — указано в расписании. Выступление состоится в Доме культуры имени Горького. Также благотворительные концерты пройдут 30 октября и 3 ноября в разных микрорайонах города. В честь Дня народного единства в библиотеках Кургана состоятся различные викторины, мастер-классы и патриотические акции. Ранее URA.RU писало, что курганский фольклорный ансамбль «Цветень» выступил на телепередаче «Поле чудес» и станцевал с Леонидом Якубовичем. В эфир программа вышла 14 октября. Ансамбль является одним из любимых народных коллективов губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом он сообщал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в 2019 году.