МВД России просит арестовать директора Собчак и экс-главреда Tatler

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МВД просит об аресте подозреваемых в вымогательстве имущества
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Дело Ксении Собчак

МВД России запросило арестовать коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Они обвиняются в вымогательстве имущества. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда.

«МВД просит арестовать коммерческого директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. Агентство уточнило, что они обвиняются в вымогательство имущества в особо крупном размере. По этому делу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Коммерческий директор Собчак и бывший главный редактор Tatler были задержаны по обвинению в вымогательстве. Собчак в деле о вымогательстве является подозреваемой. Ранее журналистка уехала из России в Литву, тем самым избежав задержания правоохранительными органами. В Кремле заявили, что в курсе сообщений о Собчак и ее статусе по делу о вымогательстве, передает RT.

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МВД России запросило арестовать коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Они обвиняются в вымогательстве имущества. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение суда. «МВД просит арестовать коммерческого директора Собчак Суханова и экс-главреда Tatler Романовского», — пишет РИА Новости в своем telegram-канале. Агентство уточнило, что они обвиняются в вымогательство имущества в особо крупном размере. По этому делу предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Коммерческий директор Собчак и бывший главный редактор Tatler были задержаны по обвинению в вымогательстве. Собчак в деле о вымогательстве является подозреваемой. Ранее журналистка уехала из России в Литву, тем самым избежав задержания правоохранительными органами. В Кремле заявили, что в курсе сообщений о Собчак и ее статусе по делу о вымогательстве, передает RT.
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