Тюменское правительство застрахуют от падения на него самолетов. Сумма

27 октября 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Административные здания, в которых работают областные чиновники, оценили в более чем 2 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Здание правительства Тюменской области и рабочие места иных чиновников застрахуют от повреждений и разрушения, в том числе — от падения на них самолетов, стихийных бедствий и террористических актов, но не от ядерного взрыва или военных действий. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. При наступлении страхового случая власти получат больше 2 млрд рублей. «Страхование недвижимого имущества по следующим случаям: стихийные бедствия, падение пилотируемых, беспилотных летательных аппаратов, террористический акт и прочее. Не является страховым случаем гибель, повреждение или утрата объектов, если они произошли в результате воздействия ядерного взрыва, военных действий», — говорится в документации к закупке, заказчиком которой выступает управление делами правительства Тюменской области. Страхованию подлежат несколько административных зданий. Первое в списке — правительство Тюменской области. Всего в реестре 16 объектов: в них располагаются региональные департаменты, а также склады и посты охраны. Стоимость годового контракта составит порядка 1,3 млн рублей. При этом в случае наступления страхового случая власти максимально смогут получить более двух миллиардов рублей. Именно в такую сумму оценили восстановление всех объектов, указанных в закупке.

Здание правительства Тюменской области и рабочие места иных чиновников застрахуют от повреждений и разрушения, в том числе — от падения на них самолетов, стихийных бедствий и террористических актов, но не от ядерного взрыва или военных действий. Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок. При наступлении страхового случая власти получат больше 2 млрд рублей. «Страхование недвижимого имущества по следующим случаям: стихийные бедствия, падение пилотируемых, беспилотных летательных аппаратов, террористический акт и прочее. Не является страховым случаем гибель, повреждение или утрата объектов, если они произошли в результате воздействия ядерного взрыва, военных действий», — говорится в документации к закупке, заказчиком которой выступает управление делами правительства Тюменской области. Страхованию подлежат несколько административных зданий. Первое в списке — правительство Тюменской области. Всего в реестре 16 объектов: в них располагаются региональные департаменты, а также склады и посты охраны. Стоимость годового контракта составит порядка 1,3 млн рублей. При этом в случае наступления страхового случая власти максимально смогут получить более двух миллиардов рублей. Именно в такую сумму оценили восстановление всех объектов, указанных в закупке.