У сидящего в СИЗО экс-замглавы Челябинска отобрали сауну и запонки

У Петра Конарева арестовали машины, недвижимость и часы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

По требованию силовиков суд арестовал имущество бывшего вице-мэра Челябинска Петра Конарева на миллионы рублей — от трех Mercedes до драгоценных запонок. Об этом сообщили 27 октября источники URA.RU в правоохранительных органах.

«Помимо автомобиля ценой 22 млн рублей, под арест попали еще три Mercedes и внедорожник Toyota Land Cruiser. Кроме того, арест наложен на долю в челябинской сауне Nautilus, драгоценные запонки и трое дорогих часов, офисные помещения на трех этажах в здании на Ленина, 55а; несколько объектов недвижимости в Челябинске и земельные участки», — пояснил инсайдер.

По его словам, самым дорогим — помимо 22-миллионной иномарки — стала доля в банном комплексе «Наутилус». Ее кадастровая стоимость оценивается в 22 млн рублей, другие объекты оцениваются в 2-3 млн рублей каждый. На предполагаемых сообщников экс-чиновника — бывшего руководителя МКУ «Городская среда» Александра Грезева и его заместителя Сергея Любимова — также наложили ограничительные меры. Арест наложили на их иномарки, а также половину коттеджей и земельных участков, находящихся в совместной собственности с женами. Связаться с пресс-службой суда, принимавшего решение об аресте имущества, на момент подготовки новости не удалось.

Конарева задержали 9 сентября при попытке скрыться из Челябинска. На следующий день Курчатовский районный суд отправил Конарева в СИЗО до 27 октября. Адвокаты чиновника пытались оспорить решение, но безуспешно.

Показания на Конарева дали Грезев и его бывший заместитель Любимов, которые идут, как соучастники уголовного дела. По версии следствия, с 2019 года созданная Конаревым ОПГ, в которую вошли руководители челябинского МКУ «Городская среда» Вадим Левченко, Сергей Любимов и Александр Грезев, получала деньги от владельцев незаконных ларьков. Грезев 27 октября был освобожден из СИЗО — меру пресечения для него заменили на домашний арест.

Грезев, Любимов, Левченко, а также сотрудники Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Поводом для увольнения стали проверки, инициированные мэрией.