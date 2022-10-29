Байден возмутился из-за выхода России из зерновой сделки

30 октября 2022 в 01:58 Размер текста - 17 +

Выход России из зерновой сделки возмутителен, потому что у Москвы не было достаточно оснований для этого шага. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN. «Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — заявил Джо Байден, комментируя выход России из зерновой сделки, передает ТАСС. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать теракт ВСУ.