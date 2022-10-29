29 октября 2022

Байден возмутился из-за выхода России из зерновой сделки

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У РФ недостаточно оснований для выхода из зерновой сделки, заявил Джо Байден Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Выход России из зерновой сделки возмутителен, потому что у Москвы не было достаточно оснований для этого шага. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN.

«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — заявил Джо Байден, комментируя выход России из зерновой сделки, передает ТАСС.

Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать теракт ВСУ.

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Выход России из зерновой сделки возмутителен, потому что у Москвы не было достаточно оснований для этого шага. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN. «Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — заявил Джо Байден, комментируя выход России из зерновой сделки, передает ТАСС. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать теракт ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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