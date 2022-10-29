Россия собирает экстренное заседание ООН 29 октября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 + ООН планирует собрать заседание Совета безопасности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Организация объединенных наций (ООН) планирует 31 октября собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету [теракт на Черноморском флоте, после которого РФ вышла из зерновой сделки]», — сообщил Полянский. Информация размещена в его telegram-канале. Ранее Россия решила выйти из зерновой сделки. Это произошло после теракта ВСУ на Черноморском флоте 29 октября. Организация объединенных наций (ООН) планирует 31 октября собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету [теракт на Черноморском флоте, после которого РФ вышла из зерновой сделки]», — сообщил Полянский. Информация размещена в его telegram-канале. Ранее Россия решила выйти из зерновой сделки. Это произошло после теракта ВСУ на Черноморском флоте 29 октября. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям