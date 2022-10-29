Россия собирает экстренное заседание ООН

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Посевные работы в агрохозяйстве «Каменское». Свердловская область, поселок Лебяжье, пшеница, зерно, сельское хозяйство свердловской области, горох, сельское хозяйство, овес, кормовое зерно
ООН планирует собрать заседание Совета безопасности Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Организация объединенных наций (ООН) планирует 31 октября собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету [теракт на Черноморском флоте, после которого РФ вышла из зерновой сделки]», — сообщил Полянский. Информация размещена в его telegram-канале.

Ранее Россия решила выйти из зерновой сделки. Это произошло после теракта ВСУ на Черноморском флоте 29 октября.

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Организация объединенных наций (ООН) планирует 31 октября собрать заседание Совета безопасности организации по зерновому вопросу. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Мы запросили на понедельник 31 октября заседание СБ ООН по этому сюжету [теракт на Черноморском флоте, после которого РФ вышла из зерновой сделки]», — сообщил Полянский. Информация размещена в его telegram-канале. Ранее Россия решила выйти из зерновой сделки. Это произошло после теракта ВСУ на Черноморском флоте 29 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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