Зеленский попытался оправдаться за теракт, сорвавший зерновую сделку 29 октября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский считает, что Москва вышла из зерновой сделки не из-за теракта на Черноморском флоте Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия остановила экспортную зерновую инициативу не из-за теракта, который ВСУ устроили на Черноморском флоте. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. «Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, Россия запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в глобальной продовольственной безопасности и мировой стабильности, пишет RT. Россия остановила экспортную зерновую инициативу не из-за теракта, который ВСУ устроили на Черноморском флоте. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. За этим последовал выход России из зерновой сделки. «Сегодня из России прозвучало достаточно предполагаемое заявление о том, что они окончательно срывают экспортную зерновую инициативу. Но на самом деле это не их сегодняшнее решение», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, Россия запросила проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН для обсуждения теракта на Черноморском флоте. В ООН посоветовали Украине «воздерживаться от действий», которые ставят под угрозу зерновую сделку. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим не заинтересован в глобальной продовольственной безопасности и мировой стабильности, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям