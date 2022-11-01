Зерновой коридор в Черном море закроют 2 ноября

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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
В ООН заявили, что приостановка вывоза зерна — это временная мера Фото:
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Вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет. Об этом заявили в совместном координационном центре в Стамбуле (Турция).

«Делегации Украины, Турции и ООН не запланировали движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», — говорится в сообщении центра в Twitter (заблокирован в России). В секретариате ООН, в свою очередь, отметили, что приостановка вывоза зерна — это временная мера, пишет РИА Новости.

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Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после атаки на Черноморский флот со стороны ВСУ. Вывоз зерна на 31 октября был согласован ООН, Турцией и Украиной. 1 ноября МИД России потребовал от Украины гарантий безопасности судов и неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

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Вывоз украинского зерна по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября осуществляться не будет. Об этом заявили в совместном координационном центре в Стамбуле (Турция). «Делегации Украины, Турции и ООН не запланировали движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября», — говорится в сообщении центра в Twitter (заблокирован в России). В секретариате ООН, в свою очередь, отметили, что приостановка вывоза зерна — это временная мера, пишет РИА Новости. Россия вышла из зерновой сделки 29 октября, после атаки на Черноморский флот со стороны ВСУ. Вывоз зерна на 31 октября был согласован ООН, Турцией и Украиной. 1 ноября МИД России потребовал от Украины гарантий безопасности судов и неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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