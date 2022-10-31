В ЯНАО житель предстанет перед судом за убийство в 2013 году

Ранее осужденный за мошенничество ямалец предстанет перед судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суд направлено дело мужчины из Салехарда (ЯНАО), ранее осужденного за мошенничество, который совершил убийство в 2013 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России по ЯНАО.

«Осужденный за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако проведенным комплексом следственных мероприятий собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщается в Следственном комитете.

Отмечается, что в 2013 году ранее судимый мужчина вступил в конфликт с местным жителем. Находясь в алкогольном опьянении обвиняемый избил потерпевшего и в дальнейшем перекрыл доступ воздуха. Тело убитого обвиняемый вывез в лес, а сам остался проживать в квартире. По поддельному паспорту продал квартиру умершего, после чего распорядился деньгами на свое усмотрение. В 2021 году о совершенном мошенничестве стало известно правоохранительным органам и мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю Надыма вынесен приговор за убийство собутыльника. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима.