31 октября 2022
30 октября 2022

В ЯНАО житель предстанет перед судом за убийство в 2013 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, преступник, обвиняемый, обвинение, скамья подсудимых, подсудимый, суд, судебный процесс, адвокат, заключенный под стражу
Ранее осужденный за мошенничество ямалец предстанет перед судом Фото:

В суд направлено дело мужчины из Салехарда (ЯНАО), ранее осужденного за мошенничество, который совершил убийство в 2013 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России по ЯНАО.

«Осужденный за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако проведенным комплексом следственных мероприятий собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщается в Следственном комитете.

Отмечается, что в 2013 году ранее судимый мужчина вступил в конфликт с местным жителем. Находясь в алкогольном опьянении обвиняемый избил потерпевшего и в дальнейшем перекрыл доступ воздуха. Тело убитого обвиняемый вывез в лес, а сам остался проживать в квартире. По поддельному паспорту продал квартиру умершего, после чего распорядился деньгами на свое усмотрение. В 2021 году о совершенном мошенничестве стало известно правоохранительным органам и мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю Надыма вынесен приговор за убийство собутыльника. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима.

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В суд направлено дело мужчины из Салехарда (ЯНАО), ранее осужденного за мошенничество, который совершил убийство в 2013 году. Об этом сообщили в Следственном комитете России по ЯНАО. «Осужденный за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако проведенным комплексом следственных мероприятий собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщается в Следственном комитете. Отмечается, что в 2013 году ранее судимый мужчина вступил в конфликт с местным жителем. Находясь в алкогольном опьянении обвиняемый избил потерпевшего и в дальнейшем перекрыл доступ воздуха. Тело убитого обвиняемый вывез в лес, а сам остался проживать в квартире. По поддельному паспорту продал квартиру умершего, после чего распорядился деньгами на свое усмотрение. В 2021 году о совершенном мошенничестве стало известно правоохранительным органам и мужчину привлекли к уголовной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что жителю Надыма вынесен приговор за убийство собутыльника. Ближайшие 6 лет он проведет в колонии строгого режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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