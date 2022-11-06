В Кургане для бойцов, участвующих в зоне СВО закупают жгуты в интернет-магазине Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала волонтер Юлия Пылкова.
«Заказала жгуты Эсмарха для наших бойцов в зоне СВО. Они очень нужны военнослужащим. От их наличия или отсутствия зачастую зависит жизнь бойца. Жгуты не дешевые, пока заказала 15 штук на Wildberries. В наших аптеках их нет совсем. Будем дальше докупать еще по мере возможности. Это приоритетные вещи», — сказала волонтер. Общая стоимость жгутов составила более пяти тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что жители села Частоозерья Курганской области ищут мобилизованным жгуты в Казахстане. Курганский доброволец из Донбасса посоветовал бойцам запасаться жгутами и изучать медицину. Также сообщалось, что мобилизованные курганцы озвучили список лекарств, которых им не хватает. Среди них: спазмалгон, полисорб, смекта и хлоргексидин. Кроме того, на фронт бойцам из Кургана отправляют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти, а также пауэрбанки для телефонов.
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