06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Курганцы закупают для бойцов из зоны СВО жгуты на Wildberries. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, армия россии, зенитная установка зу23
Жители Кургана закупают жгуты для бойцов, участвующих в спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кургане для бойцов, участвующих в зоне СВО закупают жгуты в интернет-магазине Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала волонтер Юлия Пылкова.

«Заказала жгуты Эсмарха для наших бойцов в зоне СВО. Они очень нужны военнослужащим. От их наличия или отсутствия зачастую зависит жизнь бойца. Жгуты не дешевые, пока заказала 15 штук на Wildberries. В наших аптеках их нет совсем. Будем дальше докупать еще по мере возможности. Это приоритетные вещи», — сказала волонтер. Общая стоимость жгутов составила более пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители села Частоозерья Курганской области ищут мобилизованным жгуты в Казахстане. Курганский доброволец из Донбасса посоветовал бойцам запасаться жгутами и изучать медицину. Также сообщалось, что мобилизованные курганцы озвучили список лекарств, которых им не хватает. Среди них: спазмалгон, полисорб, смекта и хлоргексидин. Кроме того, на фронт бойцам из Кургана отправляют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти, а также пауэрбанки для телефонов.

Курганцы закупают для бойцов СВО жгуты Эсмарха на Wildberries
Фото:

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

В Кургане для бойцов, участвующих в зоне СВО закупают жгуты в интернет-магазине Wildberries. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала волонтер Юлия Пылкова. «Заказала жгуты Эсмарха для наших бойцов в зоне СВО. Они очень нужны военнослужащим. От их наличия или отсутствия зачастую зависит жизнь бойца. Жгуты не дешевые, пока заказала 15 штук на Wildberries. В наших аптеках их нет совсем. Будем дальше докупать еще по мере возможности. Это приоритетные вещи», — сказала волонтер. Общая стоимость жгутов составила более пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что жители села Частоозерья Курганской области ищут мобилизованным жгуты в Казахстане. Курганский доброволец из Донбасса посоветовал бойцам запасаться жгутами и изучать медицину. Также сообщалось, что мобилизованные курганцы озвучили список лекарств, которых им не хватает. Среди них: спазмалгон, полисорб, смекта и хлоргексидин. Кроме того, на фронт бойцам из Кургана отправляют пятиточечники и пояса из собачьей шерсти, а также пауэрбанки для телефонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...