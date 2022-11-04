04 ноября 2022
03 ноября 2022

В ЯНАО руководителя компании осудят из-за травмы ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заброшенная больница в Зеленой Роще. Екатеринбург, заброшенная больница, заброшенное здание, заброшка
Конкурсный управляющий не ограничил доступ к заброшенному зданию Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) конкурсный управляющий предстанет перед судом из-за падения ребенка со второго этажа заброшенного здания. Следователи установили все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте окружного СУ СКР.

«Следствие установило, что обвиняемый допустил ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по консервации объекта незавершенного строительства, в результате чего потерпевший, играя на территории строительного объекта, получил телесные повреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель поселка Лимбяяха (ЯНАО) в июне 2022 года получил серьезные травмы, упав со второго этажа заброшенного здания. Ребенок обратился в больницу с многочисленными телесными повреждениями, в совокупности, причинившими тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Новом Уренгое (ЯНАО) конкурсный управляющий предстанет перед судом из-за падения ребенка со второго этажа заброшенного здания. Следователи установили все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте окружного СУ СКР. «Следствие установило, что обвиняемый допустил ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по консервации объекта незавершенного строительства, в результате чего потерпевший, играя на территории строительного объекта, получил телесные повреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщается на сайте ведомства. Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель поселка Лимбяяха (ЯНАО) в июне 2022 года получил серьезные травмы, упав со второго этажа заброшенного здания. Ребенок обратился в больницу с многочисленными телесными повреждениями, в совокупности, причинившими тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...