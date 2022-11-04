В ЯНАО руководителя компании осудят из-за травмы ребенка

Конкурсный управляющий не ограничил доступ к заброшенному зданию Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) конкурсный управляющий предстанет перед судом из-за падения ребенка со второго этажа заброшенного здания. Следователи установили все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте окружного СУ СКР.

«Следствие установило, что обвиняемый допустил ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей по консервации объекта незавершенного строительства, в результате чего потерпевший, играя на территории строительного объекта, получил телесные повреждения. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетний житель поселка Лимбяяха (ЯНАО) в июне 2022 года получил серьезные травмы, упав со второго этажа заброшенного здания. Ребенок обратился в больницу с многочисленными телесными повреждениями, в совокупности, причинившими тяжкий вред его здоровью по признаку опасности для жизни.