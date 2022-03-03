Федерация бокса РФ проведет автопробег в поддержку военным

03 марта 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

В ЯНАО пройдет автопробег в поддержку наших военнослужащих Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России пройдет автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. Об этом сообщил URA.RU организатор «Федерации бокса ЯНАО» Иванов Илья. «Мы не должны оставаться в стороне, когда наши военнослужащие рискуют жизнью, выполняя спецоперацию на Украине. Мы хотим, чтобы таким образом люди понимали, что это все происходит для стабилизации ситуации в ДНР и ЛНР. Мы хотим призвать наших граждан поддерживать наших солдат и не оставаться равнодушными. Сейчас распространяется много фэйковой информации, которая подвергает дискредитации действия наших военных и политической ситуации в целом», — прокомментировал организатор автопробега. Что касается ЯНАО, автопробег пройдет 6 марта в 12:00 в городе Новый Уренгой. Маршрут от памятника Десантникам до площади Памяти с последующим возложением цветов у Вечного огня. Примерное количество автомобилей — от 30-ти до 50-ти. Ответственным за проведение акции назначен Иванов Илья Михайлович. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В России пройдет автопробег в поддержку спецоперации российских войск на территории Украины. Об этом сообщил URA.RU организатор «Федерации бокса ЯНАО» Иванов Илья. «Мы не должны оставаться в стороне, когда наши военнослужащие рискуют жизнью, выполняя спецоперацию на Украине. Мы хотим, чтобы таким образом люди понимали, что это все происходит для стабилизации ситуации в ДНР и ЛНР. Мы хотим призвать наших граждан поддерживать наших солдат и не оставаться равнодушными. Сейчас распространяется много фэйковой информации, которая подвергает дискредитации действия наших военных и политической ситуации в целом», — прокомментировал организатор автопробега. Что касается ЯНАО, автопробег пройдет 6 марта в 12:00 в городе Новый Уренгой. Маршрут от памятника Десантникам до площади Памяти с последующим возложением цветов у Вечного огня. Примерное количество автомобилей — от 30-ти до 50-ти. Ответственным за проведение акции назначен Иванов Илья Михайлович. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.